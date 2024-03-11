Заплатили страшную цену: Зеленская высказалась о получении Украиной первого "Оскара"

Первая леди напомнила, что именно два года назад оккупанты сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе.

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала победу украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе", снятого режиссером Мстиславом Черновым, на престижной кинопремии. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В частности, по словам супруги главы государства, для Украины это событие имеет крайне важное значение. Первая леди убеждена, что это крайне важная победа для всей страны, поскольку, в первую очередь, победила правда. Кроме того, именно несколько дней назад прошло два года с того момента, как россияне атаковали авиабомбой роддом в Мариуполе. Оккупанты уже два года хотят скрыть страшное преступление, совершенное против всего города и против человечества.

Отдельно она выразила благодарность всем членам творческой команды, которые присоединились к созданию фильма. По ее словам, это помогло всему миру узнать правду, а украинцы за эту награду заплатили страшную цену.

"Однако сегодня в Украине вами гордятся все. В наших сердцах, а теперь еще и в истории кинематографа Мариуполь всегда будет иметь особое место. Премия "Оскар" для "20 дней в Мариуполе" — это уверенность в победе справедливости, а также что нельзя никого и ничто забывать", — добавила Елена Зеленская.

Премия "Оскар" для Украины: как отреагировал президент Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал новость о триумфе украинского фильма "20 дней в Мариуполе" на кинопремии "Оскар". В своем Telegram-канале президент отметил, что РФ более двух лет назад прибегла к жесткому террору Мариуполя. Он выразил благодарность команде, которая работала над данной кинолентой, что помогло получить такую крайне важную награду.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем представителям мировых СМИ за понимание важности освещения правды о борьбе Украины и рассказ о ней.

Отметим, что на нынешней церемонии вручения премии "Оскар", которая состоялась накануне, американский актер Джон Сина выбежал на сцену абсолютно голым, прикрыв свое интимное место конвертом с надписью "Лучший дизайн костюмов".

Кроме того, все номинанты "Оскара" получили пакет подарков, стоимость каждого из них составляет 180 тысяч долларов.