Снимали расследование о торговле с Россией: из Польши депортировали украинских журналистов

По словам Юрия Конкевича, местная полиция задержала их с коллегой и изъяла технику. Также их назвали лицами, которые угрожают национальной безопасности Польши.

Из Польши депортировали двух украинских журналистов, которые пытались расследовать тему грузовых перевозок на польско-российской границе. Об этом говорится в публикации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) от 13 марта.

Речь идет про журналистов информационного агентства "Район.in.ua" Юрия Конкевича и Александра Пилюка. У них отобрали технику и депортировали из страны.

"Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвала лицами, которые угрожают национальной безопасности Польши, и выдворила", — рассказал журналист Юрий Конкевич.

Из Польши депортировали двух украинских журналистов, которые снимали расследование Фото: НСЖУ

Редакция "Район.in.ua" обратилась к органам государственной власти Украины и Польши. Их попросили надлежащим образом отреагировать на инцидент, который произошел на границе. Примечательно, что это уже не первый подобный случай.

"Мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов. Также мы требуем вернуть имущество, которое является ценным и представляет материальную ценность", — обращается директор ИА "Район.in.ua" Игорь Денисевич.

Примечательно, что ранее польские силовики задержали других расследователей издания "Украинская правда" — Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко. Они также пытались высветлить тему торговли между Польшей и Беларусью с Россией.

Национальный союз журналистов выразил свою солидарность коллегами и призывает защитить их права.

Из Польши депортировали двух украинских журналистов, которые снимали расследование Фото: Скриншот

Напомним, прошлый инцидент произошел еще 27 февраля. Тогда в Польше задержали украинского журналиста, который снимал на границе. Съемочную группу доставили в комендатуру, где обыскивали их авто, забрали все карточки памяти с камер, все телефоны и документы.