Проблема с блокадой границы Украины решится в течение нескольких недель, — депутат Сейма

По словам председателя комитета иностранных дел польского Сейма Павела Коваля, правительства двух страны "должны объясниться" и найти решение, чтобы украинские товары могли продаваться.

Председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль заявил, что ситуация с блокированием границы Украины польскими фермерами будет решена в течение следующих нескольких недель. Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио".

"Проблема с фермерами и проблема с защитой определенных сегментов сельскохозяйственного производства, то есть, просто говоря, пшеницы, кукурузы, малины, будет решена. Нужно несколько недель переговоров", — подчеркнул он.

По словам Коваля, поиск решения соответствующей ситуации не является чем-то новым. Он считает, что "в течение нескольких недель это будет".

"И польское правительство, и украинское правительство должны объясниться, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства", — заверил председатель комитета иностранных дел Сейма Польши.

Кроме того, Коваль отметил, что а истории Европейского Союза уже были сотни подобных "кризисов", когда из-за открытия рынка надо было защитить какие-то сектора производства в определенной стране.

"ЕС знает способы, как это сделать. Обо всем этом надо договариваться. Вот и все", — заверил он.

Также Коваль призвал не отождествлять протесты в Евросоюзе с Украиной. По его словам, забастовки фермеров касаются фундаментальной проблемы, которая не имеет прямого отношения к Украине.

Напомним, 13 марта в Государственной таможенной службе Украины сообщили, что польские фермеры возобновили акцию протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пропускным пунктом "Корчева — Краковец", о разблокировании которого стало известно недавно.

Кроме того, в понедельник, 11 марта, передает издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что польские фермеры могли начать блокировать пассажирские автобусы с украинцами на границе. Однако пресс-секретарь главного коменданта польской полиции Катажина Новак опровергла эту информацию.