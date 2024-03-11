Фермеры и полиция могли останавливать автобусы с украинцами на границе: реакция поляков

По словам спикера главного коменданта польской полиции Катажины Новак, информация про ограничения не соответствует действительности. В местном МВД подтвердили, что помощь и автобусы передвигаются спокойно.

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Польские фермеры могли начать блокировать пассажирские автобусы с украинцами на границе. По этому поводу высказалась спикер главного коменданта польской полиции Катажина Новак, передает Dziennik Gazeta Prawna.

По ее словам, на самом деле информация не соответствует действительности и никаких изменений с движением пассажирских автобусов на границе не произошло.

"Это неправда, ничего подобного не происходит. Мы, как полиция, абсолютно не ограничиваем ни гуманитарную, ни военную, ни медицинскую помощь, ни автобусы, которые перевозят людей. Они постепенно проезжают",- заявила Катажина Новак.

Об этом также заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Паулина Климек. Она утверждает, что помощь и автобусы с гражданскими передвигаются на границе без проблем.

После появления разговоров о возможных ограничениях на границе консул Генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук съездил на пункт пропуска "Дорохуск — Ягодин".

Во время встречи с представителями правоохранительных органов и протестующими он напомнил, что задерживать движение пассажирского транспорта совершенно "недопустимо". Также в местной полиции заверили Сергея Царука, что умышленной блокировки пассажирских автобусов не происходило.

"Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса времени. В момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что польские фермеры останавливают пассажирские автобусы без объяснения причин. По его словам, такое отношение протестующих к украинским гражданам является неприемлемым. Во время войны автобусами могут передвигаться женщины с детьми и социально незащищенные категории людей.

Позже на этот инцидент отреагировали в Государственной пограничной службе. По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, Украина не получала от польских коллег никаких сведений про ограничения и автобусы продолжали движение в обычном режиме. В то же время такой сценарий не исключен.