Фермери та поліція могли зупиняти автобуси з українцями на кордоні: реакція поляків

За словами речниці головного коменданта польської поліції Катажини Новак, інформація про обмеження не відповідає дійсності. У місцевому МВС підтвердили, що допомога та автобуси пересуваються спокійно.

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Польські фермери могли почати блокувати пасажирські автобуси з українцями на кордоні. З цього приводу висловилася речниця головного коменданта польської поліції Катажина Новак, передає Dziennik Gazeta Prawna.

За її словами, насправді інформація не відповідає дійсності і жодних змін із рухом пасажирських автобусів на кордоні не відбулося.

"Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не обмежуємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони поступово проїжджають", — заявила Катажина Новак.

Про це також заявила прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Польщі Пауліна Климек. Вона стверджує, що допомога та автобуси з цивільними пересуваються на кордоні без проблем.

Після появи розмов про можливі обмеження на кордоні консул Генерального консульства України в Любліні Сергій Царук з'їздив на пункт пропуску "Дорогуськ — Ягодин".

Під час зустрічі з представниками правоохоронних органів і протестувальниками він нагадав, що затримувати рух пасажирського транспорту абсолютно "неприпустимо". Також у місцевій поліції запевнили Сергія Царука, що навмисного блокування пасажирських автобусів не відбувалося.

"Уповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, пов'язаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до пів години часу. У момент перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав у напрямку України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що польські фермери зупиняють пасажирські автобуси без пояснення причин. За його словами, таке ставлення протестувальників до українських громадян є неприйнятним. Під час війни автобусами можуть пересуватися жінки з дітьми та соціально незахищені категорії людей.

Пізніше на цей інцидент відреагували в Державній прикордонній службі. За словами речника прикордонного відомства Андрія Демченка, Україна не отримувала від польських колег жодних відомостей щодо обмежень, і автобуси продовжували рух у звичайному режимі. Водночас такий сценарій не виключено.