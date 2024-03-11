Зупинка пасажирських автобусів на кордоні в Польщі: до протестувальників виїхав консул України (фото)

Як заявив посол України в Польщі Василь Зварич, рух легкового транспорту й пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод.

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Через появу інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів і легкових машин перед пунктом пропуску в Дорогуську на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

Він уточнив, що консул проведе необхідні переговори на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів і автівок із пасажирами.

"Як і дотепер, рух легкового транспорту й пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод", — запевнив посол.

Що сталося 11 березня

Як зауважив зранку міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси з українцями на вʼїзді до Польщі та виїзді з Польщі.

"Пасажирів затримують без будь-яких пояснень", — підкреслив він.

Кубраков наголосив, що такі дії неприйнятні, особливо під час війни, коли в пасажирському транспорті можуть пересуватися жінки з дітьми, військовослужбовці та соціально незахищені категорії населення.

"Спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу", — заявив Кубраков.

Також із 9-ї години ранку польські протестувальники не пропускають жодної вантажівки перед пунктами пропуску "Зосін — Устилуг" і "Угринів — Долгобичув". Там на вʼїзд в Україну пропускатимуть по 6 і 4 вантажних автомобілі щогодини відповідно.

Актуальна ситуація на україно-польському кордоні

Ускладнення руху для вантажівок на україно-польському кордоні триває. Актуальний стан виїзду транспорту з України на 15:00 11 березня має такий вигляд, як на скрині.

Фото: Скріншот

13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова — Краковець".

В’їзд в Україну також блокується протестувальниками, і, відповідно до інформації на сайті "єЧерга", актуальний стан на 17:50 11 березня має такий вигляд.

Фото: Скріншот

Важливо

"Вся Польща зупиниться": польські фермери погрожують масштабним протестом по всій країні

Нагадаємо, що стало відомо: поляки планують блокувати україно-польський кордон до 30 квітня. Фермери продовжують домагатися скасування "зеленої угоди" і введення ембарго на агропродукцію з України.