"Без пояснення причин": польські фермери зупиняють автобуси з українцями, — Кубраков

За словами міністра інфраструктури, таке ставлення протестувальників до українських громадян є неприйнятним. Під час війни в автобусах можуть пересуватися жінки з дітьми та соціально незахищені категорії людей.

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Протести польських фермерів на кордоні не тільки тривають, а й набирають нових обертів. Тепер від дій мітингувальників можуть страждати й пасажирські автобуси. Про це написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) 11 березня.

За його словами, із заблокованого польського кордону продовжують приходити неприємні новини. Дії фермерів, які раніше обмежувалися лише блокадою різноманітних товарів, переросли в зупинку пасажирських автобусів, у яких перебувають мирні громадяни.

"Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, що прямують до Польщі та назад. Пасажирів затримують без пояснення причин. Ми наголошуємо, що ці дії є неприйнятними стосовно українських громадян. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або вирушають на навчання, а також транзитні люди", — написав Олександр Кубраков.

Польські фермери перестали пропускати через кордон пасажирські автобуси Фото: Скриншот

Окремо він додав, що спроба польських фермерів зробити з пасажирів заручниками протестiв здається вельми недоречною для цивілізованого світу.

Більше подробиць про інцидент не прозвучало. Польська сторона також ніяк не коментувала зафіксовані випадки на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали масштабні протести й блокаду переїздів на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали обмежити або повністю заборонити ввезення дешевої агропродукції з України та підтримати національних сільгоспвиробників.

10 березня повідомлялося, що в Польщі анонсували нову акцію протесту проти агроімпорту з України. Партія "Право і справедливість" має намір 18 травня провести масштабний захід у Варшаві. Протестувальники мають намір змусити Сейм ухвалити резолюцію на ембарго українського зерна.