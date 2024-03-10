Ситуація на кордоні. Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску "Краковець"

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на п'яти напрямках.

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Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, що польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску "Краковець" на польсько-українському кордоні.

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на п'яти напрямках. До цього було заблоковано шість напрямків, але в ніч із 8 на 9 березня польські аграрії припинили свої дії на пункті пропуску "Краковець". Це тимчасові дії, адже, згідно із заявою протестувальників, свої дії вони відновлять 13 березня. Як заявив Андрій Демченко, таку інформацію співробітники Державної прикордонної служби України отримали від колег із Польщі.

На решті п'яти напрямках на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими приблизно 1700 вантажівок. Попри тимчасове відновлення руху на пункті пропуску "Краковець" і те, що там спостерігається інтенсивний рух вантажного транспорту, все ж таки існує черга з вантажівок на території Польщі, заявив Демченко. Усі ці вантажівки, а їх приблизно 600, очікують на перетин кордону в бік України.

Нагадуємо, що польські фермери погрожують масштабним протестом по всій країні. Польські фермери не змогли домовитися з урядом Дональда Туска й анонсували масштабну вуличну акцію. Протестувальники погрожують паралізувати роботу всіх закладів і установ у Польщі через перекриття доріг.

Також нагадуємо, що нещодавно видання Politico написало, що в торговельній суперечці Польщі й України вже є переможець, і це Путін. Як зазначають журналісти, Варшава блокує свого союзника, Київ, купуючи сільськогосподарську продукцію у ворога — Москви.