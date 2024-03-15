После расследования Bihus.Info: начальник метро Киева написал заявление на увольнение

В КГГА сообщили, что обязанности начальника метрополитена будет временно исполнять главный инженер столичной подземки Виктор Выгивский.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) 15 марта.

Сообщается, что после отставки Брагинского обязанности начальника столичной подземки временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выгивский.

Отметим, что об увольнении главы "Киевского метрополитена" стало известно менее чем через сутки после публикации расследования Bihus.Info, в котором журналисты рассказали, в частности об имуществе близких Брагинского.

Расследование Bihus.info о Брагинском: что известно

Расследование Bihus.info было обнародовано 14 марта. В нем говорится, что на мать-пенсионерка Виктора Брагинского, 10 лет возглавлявшего метро Киева, оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines, каждая из которых стоит от 10 миллионов гривен. Приобретены они были в начале 2024 года.

Журналисты также отметили, что "не совсем бывшая жена" Брагинского является владелицей двухкомнатной квартиры в ЖК "Ричмонд" за 3 миллиона гривен и участка за 760 тысяч долларов в поселке Козин Киевской области.

Кроме того, по данным расследователей, сестра Брагинского приобрела у него участок земли в Киевской области с "космической наценкой" – за 2 миллиона гривен.

Расследование о Брагинском

Напомним, 14 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил об отстранении Виктора Брагинского от исполнения обязанностей. Городской глава также заявил, что фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.info, должны заниматься правоохранители.

Ранее, 30 января, глава Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что ремонт проблемных станций киевского метрополитена обойдется в миллиард гривен. Он подчеркнул, что в Киеве не занимались ремонтом станций метро на протяжении 13 лет.