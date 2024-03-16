Отпустили под личные обязательства: ВАКС изменил меру пресечения для экс-чиновника Минобороны

Как рассказал адвокат подозреваемого, его клиента должны будут отпустить из-под стражи. Постановление уже было направлено в СИЗО.

Бывшего руководителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины Александра Лиева отпустили из-под стражи. Об этом стало известно после заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которое прошло в пятницу.

15 марта состоялось заседание ВАКС, где судья Ярослав Шкодин в ходе рассмотрения ходатайства адвокатов бывшего чиновника Минобороны принял решение освободить подозреваемого из-под стражи.

Примечательно, что заседание проходило без присутствия прокуроров, ведь, как выяснилось в пятницу, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) больше не ведет это дело и его вернули в Национальную полицию для расследования.

"Сегодня меня набрал следователь (по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции — а Ред.) Артур Лютый и сообщил, что он якобы снова осуществляет следствие. Никаких документов нам никто не давал", — заявил адвокат Назар Кульчицкий.

Прокуроры считают, что достаточных доказательств подозревать Александра Лиева по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса нет, о чем было заявлено в ходе заседания.

"Если Специализированная антикоррупционная прокуратура не видит состава преступления, то как его может увидеть суд", – заявил судья Ярослав Шкодин.

В результате для бывшего чиновника Министерства обороны была избрана новая мера пресечения в виде личного обязательства.

Дело Александра Лиева: реакция адвоката

Адвокат экс-главы Департамента военно-технической политики Минобороны Назар Кульчицкий высказался по этому поводу в комментарии журналистам "Суспiльного".

"Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву — пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО", — заявил адвокат.

При этом у защиты нет информации о том, находится ли подзащитный уже дома.

Напомним, что 8 января сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины объявили о новом обвинении в хищении почти миллиарда гривен государственных средств. Этот случай касается бывшего заместителя министра обороны Украины и двух других экс-чиновников, которые, по мнению следствия, использовали эти средства нецелевым образом при закупке бронежилетов для армии.

24 января было опубликовано расследование, в котором сообщалось о том, что Министерство обороны якобы хотело получить откаты от соглашения с "Львовским арсеналом" на покупку боеприпасов 82 калибра. Однако предыдущий экс-глава Департамента военно-технической политики, заключивший договор с "Львовским арсеналом", Александр Лиев отрицал это.