Три жены, трое детей и сам таджик: пограничники задержали необычного уклониста (фото)

В Таджикистане у мужчины остались две гражданские жены и трое детей, а в Киеве он женился на украинке и получил украинское гражданство. Теперь с его документами разбираются правоохранители.

Мужчина с украинским паспортом, который пытался выехать в Словакию автобусом "Свалява-Кошице", поставил пограничников в патовую ситуацию, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время прохождения контроля вместе с паспортом он показал три свидетельства о рождении детей – граждан Таджикистана.

Во время общения с пограничниками он рассказал, что по национальности – таджик, и на родине у него осталось две гражданские жены, родившие ему троих детей. В 2022 году он приехал в Киев, где женился на украинке, и стал гражданином Украины.

Украинский загранпаспорт мужчина получил в мае прошлого года

Во время более тщательной проверки документов выяснилось, что в свидетельствах о рождении детей есть подделки. Оригинальные данные были выведены химическим веществом, а сверху нанесен свежий текст.

Во всех трех свидетельствах о рождении детей замечены следы подделки Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Инспекторы пограничного контроля вызвали на пункт пропуска полицейских. По прибытии следственно-оперативная группа изъяла документы с подделками.

"В адрес Нацполиции пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", – заявили в ведомстве.

Тем временем некоторые украинские мужчины продолжают искать пути выехать за границу, чтобы не попасть под мобилизацию. Недавно в Раздельнянском районе Одесской области пограничники Подольского отряда задержали двух граждан, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Они хотели перебраться через противотранспортный ров с помощью телескопической лестницы.

Еще одного уклониста одесским пограничникам пришлось доставать с дерева, куда того загнали волки. Мужчина сам обратился за помощью.

Пограничники отделения "Княгиня" во время патрулирования в горах обнаружили мужчину, который лежал на земле и выглядел "крайне истощенным". Позже выяснилось, что он пытался сбежать в Словакию, но не удержался на скале и упал с крутого склона. Падая, он потерял мобильный телефон, поэтому позвонить и вызвать помощь возможности не было.

Ранее Фокус писал, что пограничники задержали украинца, который нелегально пробирался из-за границы в Украину, а 25 февраля в Госпогранслужбе сообщили, что украинец "похоронил" жену, чтобы сбежать из страны..