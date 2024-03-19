Иностранец попытался вывезти украинку для работы в борделях Камбоджи: его задержали (видео)

Гражданин Венгрии познакомился с девушкой из Украины в социальных сетях и, воспользовавшись ее "трудным жизненным положением", склонил к работе сексуальной эксплуатации.

Украинские пограничники в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции задержали гражданина Венгрии, который пытался вывезти украинку в Королевство Камбоджа для сексуальной эксплуатации. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в ГПСУ.

Сотрудники ГПСУ и Нацполиции задержали иностранца во время переправки 27-летней украинки за границу. Гражданин Венгрии намеревался вылететь со своей жертвой в Королевство Камбоджа.

Как иностранец "вышел" на украинку

По информации ГПСУ, гражданин Венгрии познакомился с девушкой из Украины в социальных сетях и, воспользовавшись ее "трудным жизненным положением", склонил к работе в борделях.

У фигуранта провели обыски: что нашли

Кроме того, в заметке отметили, что в результате обысков у фигуранта изъяли денежные средства, банковские карты, черновые записи и автомобиль, который использовался как "средство совершения преступления".

В пограничной службе добавили, что мужчине сейчас сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Португалии правоохранители разоблачили группу людей, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации. Жертвами злоумышленников стали мигранты из Украины, Румынии, Молдовы, Индии, Сенегала и Пакистана.