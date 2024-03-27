ВККС уволил главу комиссии Игнатова, которого спецслужбы уличили как гражданина РФ: что известно

По информации журналистов, теперь судьбу судей будет решать комиссия, в составе которой сами судьи составляют меньше половины, что противоречит европейским нормам.

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов, которого СБУ и Служба внешней разведки (СВР) уличили в наличии российского гражданства, решил сложить полномочия члена комиссии и подать в отставку. Об этом 25 марта сообщило издание "Закон и Бизнес".

В среду, 27 марта, ВККС утвердила заявление об отставке Романа Игнатова, пишет "Закон и Бизнес".

Одновременно издание акцентирует на том, что в связи с увольнением Игнатова, который был одним из 8 представителей судейского корпуса в составе комиссии, может возникнуть вопрос о полномочии самой комиссии.

"Ведь теперь судьбу судейской карьеры будет решать орган, в составе которого судьи составляют менее половины, что противоречит европейским рекомендациям о независимости судебной власти", — указывает "Закон и Бизнес".

Как стало известно другому изданию — "Судебно-юридической газете", это решение Игнатова стало неожиданным для других членов комиссии и на все их попытки узнать, почему им принято такое решение, он отвечал отказом. Вместе с тем Игнатов настаивал на том, чтобы вопрос об его отставке был рассмотрен на пленарном заседании, которые было запланировано на среду, 27 марта. Члены ВККС как бы обсуждают различные версии такого решения председателя.

Что известно о Романе Игнатове

Еще в декабре 2023 года СБУ и СВР направило в ВККС письмо о том, что глава ВККС Роман Игнатов, по мнению спецслужб, имеет двойное гражданство — Украины и Российской Федерации. По сведениям спецслужб, факт наличия паспорта гражданина России у Игнатова доказывают данные его биографии:

учеба в Саратовской государственной академии и права в момент принятия в РФ закона о гражданстве — 1992 год;

работа в прокуратуре Петрозаводска в Карелии в 1996-1996 годах, где он не мог бы служить без наличия российского гражданства;

отсутствие факта обращения в соответствующие украинские органы с заявлением о выходе из гражданства РФ по определенной процедуре.

Вместе с тем, как ранее сообщал "Закон и Бизнес", в феврале 2024 года рабочая группа ВККС, созданная в связи с фактом обращения СБУ и СВР, пришла к выводу, что Игнатов может и далее возглавлять комиссию, поскольку точно установить наличие у него гражданства РФ якобы не удалось.

Кроме того, в ВККС также обсуждается еще одна версия отставки Игнатова — досудебное расследование ГБР в уголовном деле по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Связано оно с поездкой председателя комиссии в 2014 году в оккупированный Луганск, где живет его мать и где он ранее работал. По информации издания, там Игнатов был задержан представителями так называемой "ЛНР", но вскоре был освобожден с помощью некоей знакомой, хорошо знавшей "высокопоставленных лиц" этого сепаратистского образования.

Издание отмечает, что вполне возможно, что несмотря на отставку с поста главы ВККС в связи с наличием российского гражданства Игнатов может вернуться на должность судьи Киевского апелляционного суда.

Кто такой Сергей Чумак

Издание "Закон и Бизнес" пишет еще об одном члене ВККС, который, возможно, также может иметь российское гражданство, — Сергее Чумаке. Эти выводы были сделаны, исходя из биографических данных Чумака.

Фото: Из открытых источников

Речь идет о том, что Сергей Чумак во время принятия уже упомянутого закона РФ 1992 года о гражданстве учился в Ростовском государственном университете и проходил производственную практику.

Кроме того, первым местом его работы указаны органы прокуратуры Донецкой области — с 1997 года. Информация, чем занимался Чумак почти год, отсутствует. Издание предполагает, что он мог скрыть факт работы в правоохранительных органах или органах юстиции РФ.

Напомним, Фокус писал, что два российских миллиардера Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства.

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