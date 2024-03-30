На Закарпатье вблизи курорта "Драгобрат" произошел оползень, — ОВА (фото)

Местные власти заявили о повреждении дороги государственного значения. Специалисты устанавливают масштабы разрушений. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет — сообщает местная власть.

В Закарпатской области обильные осадки вызвали оползень в ряде населенных пунктов Раховского района. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в Telegram в пятницу, 29 марта.

Повреждена дорога вблизи популярного горнолыжного курорта "Драгобрат"

"Разрушения природного характера произошли в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. В частности, повторный оползень зафиксировали в Карпатском биосферном заповеднике недалеко от курорта "Драгобрат", — отметил Никита.

Оползень на Закарпатье Оползень на Закарпатье Оползень на Закарпатье

По словам главы ОВА, разрушениям подверглись лесные дороги и автодорога государственного значения Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов.

Масштабы разрушений устанавливают специалисты. На местах работают соответствующие службы. Для ликвидации последствий привлекают необходимую технику и другие ресурсы.

"Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Ситуация находится под особым контролем", — добавил Никита.

Напомним, 2 декабря обильные дожди привели к поднятию уровней воды в реках на Закарпатье. Вода подтопила сельскохозяйственные угодья и домохозяйства во всех районах области.

6 февраля в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение недалеко от населенного пункта Яремче. Его магнитуда по шкале Рихтера составила 2,6 балла. Колебания такой силы чувствуют лишь отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.