В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта: сколько он будет стоить
Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления загранпаспортов до 31 марта, получат их по старой цене.
С 1 апреля 2024 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщила Государственная миграционная служба.
В связи с этим возрастает и общая стоимость оформления этого документа.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований:
- 1496 грн. (992 грн. — стоимость админуслуги и 504 грн. — стоимость бланка)
- 1598 грн. (992 грн. — стоимость админуслуги и 606 грн. — стоимость бланка)
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней:
- 856 грн. (352 грн. — стоимость админуслуги и 504 грн. — стоимость бланка)
- 958 грн. (352 грн. — стоимость админуслуги и 606 грн. — стоимость бланка)
В Миграционной службе отметили, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.03.2024, получат документы по старой цене.
"Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.03.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений", — говорится в сообщении.
Напомним, что некоторые украинцы с 1 апреля начнут получать большую зарплату. Так, их месячные доходы увеличатся на 1 350 гривен.
Ранее сообщалось, что украинских работодателей будут штрафовать по-новому с 1 апреля. Штрафы не грозят только тем работодателям, которые не будут нарушать трудовое законодательство в Украине.