Гранатомет Matador: как израильско-сингапурское оружие оказалось в ВСУ, и в чем его преимущество

Западные партнеры с началом полномасштабной войны массово передавали или продавали Украине гранатометы и ПТРК. Matador — один из таких примеров закупаемого и передаваемого украинской армии оружия с первых месяцев боевых действий.

Украинская армия получила множество различных противотанковых средств и гранатометов. Среди них есть израильско-сингапурско-немецкая разработка Matador. Фокус разобрался, когда начали производить гранатомет, как его используют в Украине, и какие у него характеристики.

Matador – история разработки совместного изделия Израиля, Сингапура и Германии

Matador – это 90-мм одноразовый гранатомет, разработанный для поражения бронетехники врага и фортификационных сооружений. Разработка началась в 1990-х годах, чтобы заменить в сингапурской армии устаревшие Armbrust, разрабатывавшиеся еще в Западной Германии в 1970-х годах.

Немецкий гранатомет Armbrust

Особенностью Matador является то, что после ряда конфликтов в мире разработчики пришли к выводу, что не менее важным для гранатомета является возможность уничтожения различных строений, а не только бронетехники.

За разработку нового гранатомета взялись израильская компания Rafael Advanced Defense Systems (Rafael) и сингапурское агентство Defence Science and Technology Agency (DSTA). Немецкая же компания Dynamit Nobel Defence (DND) выступила производителем. Отметим, что с 2004 года DND принадлежит израильской компании Rafael.

Устройство гранатомета Matador

Визуально Matador унаследовал конструкцию своего предшественника Armburst, однако без изменений тоже не обошлось. Новинка получила более длинную пусковую трубу, восьмиугольные амортизаторы вокруг дула и трубку Вентури. Изделие производят из армированного стекловолокна с полимером и амортизаторами из пенопласта. Оптический прицел крепится к оружию с помощью планки Пикатинни. Благодаря материалам гранатомет получился очень легким, его вес составляет около 8 кг.

Matador – на что способен гранатомет

Гранатомет HH Matador имеет несколько вариантов боевой части:

кумулятивная противотанковая (HEAT);

бронебойно-фугасная (HESH);

тандемный боеприпас с дальностью до 600 метров и бронепробитием более 700 мм;

осветительная;

дымовая;

осколочная противопехотная с вольфрамовыми шариками, площадь поражения — 45x30 метров.

HEAT предназначен для уничтожения танков, а HESH – для фортификационных сооружений или легкобронированной техники. Эффективная дальность стрельбы у базового варианта Matador составляет от 20 до 500 метров.

Характеристики гранатомета Matador

Кумулятивная граната способна пробить до 500 миллиметров гомогенной брони, а бронебойно-фугасный заряд производит отверстие в бетонной стене диаметром в 45 сантиметров.

Кроме того, Rafael Advanced Defense Systems создали еще несколько вариантов самих гранатометов:

MP является многоцелевым вариантом, который эффективен против бронетехники и укреплений;

WB представляет собой специализированную версию для подрыва стен, создающую отверстие диаметром до 100 сантиметров, дальность такого гранатомета уменьшена до 120 метров. Гранатомет способен пробить тройную кирпичную стену;

AS — это изделие для уничтожения конструкций. В таком случае боеприпас обладает усовершенствованной тандемной боеголовкой, создающей усиленный эффект взрыва. Его дальность 400 метров.

Как показал себя гранатомет Matador в Украине

С начала полномасштабной войны Украина закупила около 2900 разовых гранатометов, еще более 6500 передала Германия и Нидерланды. Поэтому в общей сложности в ВСУ было около 9400 гранатометов.

Их используют на всех линиях фронта, украинские защитники уничтожали российскую бронетехнику из Matador даже в Мариуполе. Вероятно, оружие удалось доставить в окруженный город благодаря операциям ГУР с вертолетами, которые летали в город.

Благодаря своей конструкции гранатометом можно пользоваться в закрытых помещениях. Однако позади оператора гранатомета находится опасно, от него нужно отойти на расстояние не менее 2 метров. Бойцы сил обороны неоднократно уничтожали российские танки, БМП и БТРы.

На YouTube-канале "Хлопці з лісу" делали обзор на гранатомет Matador, в котором рассказали особенности изделия. Среди прочего они рассказали, что иногда динамическая защита танка может остановить гранату Matador. Но само изделие достаточно легко освоить для стрельбы.

В целом, западные партнеры с начала полномасштабного этапа войны в первую очередь передавали различные противотанковые средства, поэтому у украинских военных есть выбор, из чего поразить цель.