Вложили миллиарды: Запад ждет успехов в контрнаступлении из-за больших инвестиций в ВСУ, – СМИ

Британские журналисты выяснили, что цена военной и финансовой помощи начинает беспокоить некоторых западных союзников Киева. Будущая атака займет время и зависит от ряда факторов, в том числе от погоды, уверены военные на передовой.

Контрнаступление станет решающим испытанием для Вооруженных сил Украины, и успех зависит от многих факторов. Об этом пишет 1 мая британская газета The Guardian.

"Российские войска по-прежнему контролируют около 1/5 территории Украины, а цена военной и финансовой помощи Украине начинает беспокоить некоторых западных союзников", — сообщили авторы материала.

Оптимисты среди союзников Киева надеются, что ВСУ повторят успехи прошлого года, когда оккупантов отбросили из Киевской области, а также на востоке и юге Украины, отметили журналисты.

"Все ждут этого и думают, что мы решим все одним ударом. Но контрнаступление займет время и будет трудным", — сказал The Guardian 64-летний украинский военный с позывным "Лух", который до большой войны был инженером-железнодорожником.

Одна из целей ВСУ могла бы стать попытка спуститься к Азовскому морю

Многие в Вашингтоне и других европейских столицах, которые вложили миллиарды в поддержку Украины, беспокоятся о состоянии ВСУ после тяжелого 2022 года.

"Официальное число жертв держится в секрете, но, согласно военным брифингам США, число погибших украинцев составляет от 15 500 до 17 500 человек, а раненых больше в пять раз", — говорится в материале.

Сценарии контрнаступления: ВСУ могут взять под огневой контроль Крымский мост

Западные военные аналитики утверждают, что очевидной целью ВСУ могла бы быть попытка спуститься вниз к Азовскому морю и вернуть большую часть территории. Благодаря этому можно перерезать линии снабжения ВС РФ и взять под огневой контроль Крымский мост.

"Железные и сухопутные дороги на юге Украины, захваченные в первые дни вторжения, стали единственным значимым успехом диктатора Владимира Путина. Если их возьмут под контроль ВСУ, это изменит стратегический расчет и унизит оккупантов", — поделились мнением специалисты.

ВСУ в ходе наступления разрушат логистику оккупантов на юге, уверены аналитики

Однако это довольно рискованный шаг, ведь российские военные вырыли ряды траншей, заминировали поля и выставили противотанковые средства обороны.

"Самая большая проблема — прорвать их линию обороны. Если мы это сделаем, они убегут. У них было достаточно времени для рытья траншей. Нам нужно много боеприпасов для победы", — сказал военный минометной группы с позывным "Сармат".

Погода стала еще одним важным фактором для начала контрнаступления ВСУ. Текущая весна холодная и дождливая, поэтому земля неудобна для маневров бронетехники. Сильный ветер может ограничить работу разведывательных и боевых беспилотников.

По мнению британского военного аналитика Шона Белла, ВСУ с большой долей вероятности будут поэтапно идти в контрнаступление. Один из вариантов — это разрушение логистики оккупантов на юге.

В украинских силах обороны юга 30 апреля говорили, что недавние взрывы на нефтебазе в Севастополе — это часть подготовки ВСУ к контрнаступлению.