Минус еще один: украинские защитники точным ударом уничтожили российский танк (видео)

По информации пресс-службы Луганской ОВА, артиллеристы и бойцы теробороны в сотрудничестве смогли обнаружить и отследить технику врага, после чего рассчитали расстояние и нанесли удар по цели.

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в сотрудничестве с 100-й бригадой ТрО уничтожили танк российских оккупантов. Об этом сообщает официальная пресс-служба Луганской ОВА.

"Артиллеристы 45-й бригады уничтожили на Луганском направлении российский танк", — указано в сообщении ведомства.

Пресс-служба отмечает, что теперь на Луганском направлении уничтожен еще один вражеский танк, а также, что артиллеристы в сотрудничестве с 100-й бригады теробороны смогли совместными усилиями обнаружить, отследить движение и нанести точный удар по цели.

Напомним, 26 апреля, бойцы 17-й танковой бригады имени Константина Пестушка захватили российский танк Т-62, который теперь выполняет боевые задачи на фронте с украинской национальной символикой.

В субботу, 29 апреля бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины смогли уничтожить два российских танка БМП-2 вместе с экипажами, а также смогли удержать оборону и не дать оккупантам прорвать позиции в Луганской области.

Также напомним, в субботу, 29 апреля, украинские защитники при помощи беспилотника нанесли удар по позиции российских оккупантов и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор М2" и два ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска".