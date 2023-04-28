Сичеславские десантники уничтожили две российские БМП-2 в Луганской области (фото)

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины успешно держат оборону и не дают врагу прорвать позиции.

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Сичеславские десантники уничтожили два российских БМП-2 вместе с экипажами. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе подразделения.

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону. Это происходит, в том числе и в Луганской области.

Ежедневно десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины отбивают атаки противника. Они уверенно превращают в металлолом вражеские боевые машины вместе с их бесславными хозяевами. Бойцы пообещали и дальше уничтожать российских захватчиков.

"Слава украинским защитникам! Слава Украине!" — отметили украинские защитники.

Напомним, 26 апреля в пресс-службе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали уничтожение БМП-2 и автомобиля "Урал". Бойцы попали во вражескую технику, точными ударами ликвидировали российскую технику на территории Луганской области. На видео показана работа по российской технике.

Также бойцы сил специальных операций 25 апреля показали, как прошли заминированным полем и взорвали вражескую технику на глазах у оккупантов. Вражескую технику оккупанты оставили на участке между позициями украинских защитников и своими — в 150 метрах от врага. Участок враг просматривал, но, несмотря на это, боевая группа ССО Украины решила все же выйти в "серую" зону, поскольку получила приказ уничтожить российскую технику. Российский танк Т-72 и БМП-1 были взорваны прямо на глазах захватчиков.

Бойцы 45-й артбригады 24 апреля показали уничтожение российского танка с экипажем. Несколько точных попаданий, по информации бойцов 45-й артиллерийской бригады, оставили вражескую технику без шансов, в то время как российские военные не смогли эвакуировать своего раненого бойца с поля боя. На записи видно, как украинские защитники зафиксировали несколько прямых прицельных попаданий во вражескую технику, после которых вспыхнул российский танк. Также на видео видна попытка российских оккупантов эвакуировать из зоны артиллерийского обстрела своего раненого военного.