Десантники 25-й бригады уничтожили российскую БМП-2 и "Урал" из миномета (видео)

Украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили и захватили около 820 БМП-2 разных модификаций.

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Сечеславские десантники уничтожили две единицы российской техники в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в фейсбуке.

Бойцы поразили один БМП-2 и грузовик "Урал" филигранно точными ударами по российской технике в Луганской области. На видео показана работа по российской технике. На кадрах видно, как после попадания снаряда "Урал" загорается. То же произошло и с БМП-2.

По данным проекта Oryx, российская армия потеряла 820 БМП-2 разных модификаций, из которых более 230 стали трофеями для украинской армии. При этом в письмо попадает только техника, которая попала на фото или видео, поэтому реальная картина может быть другой.

В отчете украинского Генштаба от 26 апреля указывается, что российская армия потеряла 7162 боевых бронированных машин. Отдельного подсчета именно БМП не ведется.

Напомним, 4 апреля в РФ заявили о планах завершить испытания новых БТР и БМП на базе Бумеранга до конца 2023 года. При этом технику представили в 2013 году.

26 апреля дрон ГУР взорвал комплекс наблюдения ВС РФ за 100 тысяч долларов на Каховской ГЭС.