Десантники 25-ї бригади знищили російську БМП-2 та "Урал" з міномету (відео)

Українські військові з початку повномасштабної війни знищили та захопили близько 820 БМП-2 різних модифікацій.

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Січеславські десантники знищили дві одиниці російської техніки в Луганській області. Про це повідомляє пресслужба 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у фейсбуці.

Бійці уразили одну БМП-2 та вантажівку "Урал" філігранно точними ударами по російській техніці в Луганській області. На відео показана робота по російській техніці. На кадрах видно, як після потрапляння снаряда "Урал" загоряється. Теж саме сталося й з БМП-2.

За даними проєкту Oryx, російська армія втратила 820 БМП-2 різних модифікацій, з яких понад 230 стали трофеями для української армії. При цьому у лист потрапляє лише та техніка, яка потрапила на фото чи відео, тому реальна картина може бути іншою.

У звіті українського Генштабу від 26 квітня вказується, що російська армія втратила 7162 бойові броньовані машини. Окремого підрахунку саме БМП не ведеться.

Нагадаємо, 4 квітня у РФ заявили про плани завершити випробування нових БТР та БМП на базі "Бумерангу" до кінця 2023 року. При цьому техніку представили ще у 2013 році.

26 квітня дрон ГУР підірвав комплекс спостереження ЗС РФ за 100 тисяч доларів на Каховській ГЕС.