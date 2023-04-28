Січеславські десантники знищили дві російські БМП-2 на Луганщині (фото)

Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно тримають оборону та не дають ворогу прорвати позиції.

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Січеславські десантники знищили дві російські БМП-2 разом з екіпажами. Про це 28 квітня повідомили у пресслужбі підрозділу.

Російські окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону. Це відбувається, зокрема й на Луганщині.

Щодня десантники 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України відбивають атаки противника. Вони впевнено перетворюють на металолом ворожі бойові машини разом з їхніми безславними господарями. Бійці пообіцяли й надалі знищувати російських загарбників.

"Слава українським захисникам! Слава Україні!", – зазначили українські захисники.

Нагадаємо, 26 квітня у пресслужбі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали знищення БМП-2 та автомобіля "Урал". Бійці влучили у ворожу техніку точними ударами ліквідували російську техніку на території Луганської області. На відео показана робота по російській техніці.

Також бійці Сил спеціальних операцій 25 квітня показали, як пройшли замінованим полем і підірвали ворожу техніку на очах в окупантів. Ворожу техніку окупанти залишили на ділянці між позиціями українських захисників і своїми — в 150 метрах від ворога. Ділянку ворог проглядав, але попри це бойова група ССО України вирішила все ж вийти до "сірої" зони, оскільки отримала наказ знищити російську техніку. Російський танк Т-72 та БМП – 1 були підірвані прямо на очах загарбників.

Бійці 45-ї артбригади 24 квітня показали знищення російського танку з екіпажем. Декілька точних влучень, за інформацією бійців 45-ї артилерійської бригади, залишили ворожу техніку без шансів, тоді як російські військові не змогли евакуювати свого пораненого бійця з поля бою. На записі видно, як українські захисники зафіксували кілька прямих прицільних попадань у ворожу техніку, після яких російський танк спалахнув. Також на відео видно спробу російських окупантів евакуювати з зони артилерійського обстрілу свого пораненого військового.