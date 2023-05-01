Работает даже по Wi-Fi: ВСУ показали украинский огневой комплекс "Шабля" под Угледаром (видео)

По словам военных, сейчас обучают бойцов управлению турели на дистанционном управлении и одновременно оборудуют для нее позиции.

В Вооруженных силах Украины показали отечественный огневой комплекс "Шабля" — турель для пулемета на дистанционном управлении. Соответствующее видео в понедельник, 1 мая, опубликовала служба связей с общественностью Сил территориальной обороны ВСУ.

Украинскую разработку уже подвезли на фронт — под Угледар Донецкой области. Сейчас бойцов обучают управлению и настройкам комплекса. Параллельно украинские защитники оборудуют для него позиции.

Как рассказал один из бойцов ТРО, турель разработана под 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКТ). Огневой комплекс на позиции ставят с тремя коробами патронов: на 250, 450 и 600 патронов.

"Шабля" работает на дистанционном управлении. Может подключаться по сетевому кабелю либо через Wi-Fi. Однако в ТРО отмечают, что второй способ подключения используется в крайнем случае, так как может помочь вражеским силам выявить позицию.

"Турель может устанавливаться на технику или работать стационарно. Управление "дистанционное. Это позволяет сохранить жизнь нашим бойцам. Еще один боевой модуль под Угледаром даст ответ на московские посягательства — "Шабля!" — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша показали комплекс "Шабля", который они назвали WALL'YA — по аналогии с популярным мультфильмом WALL-E.

Ранее, 21 апреля, пулеметчики 21-й отдельной механизированной бригады показали, как совершенствуют навыки стрельбы из 12,7-мм станкового пулемета Дегтярева-Шпагина (ДШК) советского производства. Такое вооружение способно увеличить боевые возможности военных соединений.