Операция в несколько этапов: офицеры США назвали способ, как Украине вернуть Крым

По мнению отставного полковника морской пехоты США Марка Канчиана, полуостров будет освобожден от российской оккупации после "длительной осады".

Деоккупация Крымского полуострова Вооруженными силами Украины возможна, однако на это может уйти длительный период времени. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и полковника морской пехоты США в отставке Марка Канчиана.

"Это не будет однократное наступление, которое сметет россиян", — считает Канчиан.

По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ в Крыму может проходить в несколько этапов. Он предположил, что первая фаза может завершиться спустя месяц, а затем будет фаза восстановления и возобновление наступательный действий.

"Вы увидите, как разыгрывается динамика, атака, захват территории, остановка, перестроение, снова атака. Это динамика, которую мы видели в гражданской войне в Испании", — сказал полковник журналистам.

По оценке Канциана, освобождение Крыма последует за "длительной осадой". Он также отметил, что деоккупация полуострова стала более вероятной после того, как ВСУ получили больше вооружений, опыта и подготовки.

Мнение Канциана разделяет научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) и бывший заместитель командующего вооруженными силами США в Европе Стивен Твитти. Он склоняется к тому, что украинцы скорее проведут целую серию наступательных операций.

Как отмечает Твитти, для удержания, освобожденного Крыма ВСУ придется разместить свои войска по всему полуострову. По его мнению, Украина не должна делать возвращение Крыма первым этапом своего контрнаступления.

"Я выступаю за проведение последовательных наступательных операций до тех пор, пока не будут созданы условия, чтобы вы могли полностью бросить все силы в Крым, чтобы уничтожить россиян, изолировать и захватить полуостров", — заключил Стивен Твитти.

Напомним, что 1 мая в Центре стратегических коммуникаций заявили о неспособности России защитить оккупированный ею Крым. Аналитики указали на то, что морская пехота и два ракетных полка россиян не смогли прикрыть от удара нефтебазу в Севастополе.

Согласно отчету британской разведки от 1 мая, российская армия с лета 2022 года построила одну из самых широких линий обороны в мире за последние десятилетия на захваченных украинских территориях, в частности в Крыму.