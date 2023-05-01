РФ построила одну из самых широких линий обороны в мире на украинских территориях, – разведка

В британской разведке считают, что российское военное руководство обеспокоено тем, что Украина может получить значительные достижения во время наступления.

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Российская армия с лета 2022 года построила одну из самых широких линий обороны в мире за последние десятилетия на захваченных украинских территориях. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

Оккупанты построили укрепление не только вблизи линии обороны, но и глубоко за ней, отмечают в Минобороны Великобритании. Кроме этого, спутниковые изображения свидетельствуют, что РФ частично фортифицировала северные районы оккупированного Крыма. Включая многоэшелонированные оборонительные линии вблизи села Медведевка в Джанкойском районе.

Кроме этого, РФ вырыла сотни километров траншей на своих международно признанных территориях — в Белгородской и Курской областях.

Обновление британской разведки

В британской разведке отмечают, что российское военное командование обеспокоено тем, что Украина может достичь весомого прорыва обороны. Однако часть робот выполнялась по приказу местных чиновников и военных, чтобы попытаться продвинуть нарратив пропаганды о том, что России "угрожает" Украина и НАТО.

Напомним, 29 апреля в британской разведке заявили, что РФ изменила тактику ракетных ударов под угрозой мирных жителей.

12 апреля Maxar опубликовали снимки российских укреплений в оккупированном Крыму. ВС РФ их производят даже на пляжах в Евпатории.