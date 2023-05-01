РФ побудувала одну з найширших ліній оборони в світі на окупованих територіях, – розвідка

У британській розвідці вважають, що російське військове керівництво стурбоване тим, що Україна може здобути значних досягнень під час наступу.

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Російська армія з літа 2022 року збудувала одну з найширших ліній оборони у світі за останні десятиліття на українських захоплених територіях. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки.

Окупанти побудували укріплення не тільки поблизу лінії оборони, але і глибоко за ними, зазначають у Міноборони Великобританії. Окрім цього супутникові зображення свідчать, що РФ частково фортифікувала північні кордони окупованого Криму. Включно з багатошаровими оборонними лініями поблизу села Медведівка в Джанкойському районі.

Окрім цього РФ вирила сотні кілометрів траншей на своїх міжнародно визнаних територіях — у Бєлгородській та у Курській області.

Оновлення британської розвідки

У британській розвідці зазначають, що російське військове командування стурбоване, що Україна може досягти вагомого прориву оборони. Однак частина робот виконувалась за наказом місцевих чиновників та військових, щоб спробувати просунути наратив пропаганди про те, що Росії "загрожує" Україна та НАТО.

Нагадаємо, 29 квітня у британській розвідці заявили, що РФ змінила тактику ракетних ударів, під загрозою мирні жителі.

12 квітня Maxar опублікували знімки російських укріплень в окупованому Криму. ЗС РФ їх роблять навіть на пляжах у Євпаторії.