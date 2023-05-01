"Продолжение следует": в ГУР прокомментировали "президентскую кампанию" Буданова в столице РФ (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, большая часть граждан России осознает, что страна "внутренне оккупирована" и готова действовать.

Кремль не может полностью контролировать даже Москву, где сосредоточил свои силы. Большое количество граждан РФ готово бороться с режимом президента Владимира Путина. Об этом заявил в телеэфире журналистам "24 канала" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Вся сила режима Путина, которую можно только представить, она в Москве сконцентрирована. И даже там они не могут контролировать процесс. И не могут контролировать появление — пока говорим об изображениях — руководителей украинских спецслужб", — сказал Юсов.

По его словам, "продолжение следует", в частности, с участием граждан России. Разведчик подчеркнул, что большое количество этнических россиян и представителей коренных народов осознает внутреннюю оккупацию страны-агрессорки и готово бороться с режимом.

"И они борются и проявляют свою готовность совершенно по-разному", — подчеркнул представитель ГУР.

Комментарий Андрея Юсова (о фото Буданова в Москве — с 4:32)

Напомним, накануне 9 мая в Москве расклеили листовки с "президентской кампанией" главы ГУР Кирилла Буданова. Также на улицах заметили фото Буданова с руководителем СБУ Василием Малюком, дополненное надписью "как дела".

Недавно ГУР провело спецоперацию "Троянский верблюд" в Судане. Разведчики уже эвакуировали ранее украинцев из Афганистана в 2021 году, но недавнюю операцию считают более тяжелой.