Компания олигарха Фридмана страхует авто Росгвардии и охраны Путина, — расследование (видео)

Фирма бизнесмена подписала миллионные контракты с российскими государственными структурами, которые продолжают действовать после полномасштабного вторжения. В частности, за страховку автомобилей заплатила структура, связанная с безопасностью президента РФ.

Российская компания "Альфа Страхование", совладельцем которой через международный консорциум "Альфа-Групп" является попавший под санкции олигарх Михаил Фридман, предоставляет услуги по страхованию служебных автомобилей подразделений Национальной гвардии России (Росгвардии). Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", опубликованном в понедельник, 1 мая.

"Схемы" нашли доказательства того, что военные части, с которыми были заключены контракты, принимают непосредственное участие в полномасштабной войне против Украины и поддерживают российский режим на оккупированных территориях", — говорится в сообщении СМИ.

Журналисты обнаружили, что компания Фридмана застраховала автомобили воинской части, которая подчиняется Главному управлению специальных программ президента России Владимира Путина. В комментарии для СМИ Фридман подтвердил, что был акционером компании, но подчеркнул, что "вышел из всех органов управления".

В Министерстве юстиции журналистам заявили, что такое сотрудничество может стать основанием для конфискации активов Михаила Фридмана в Украине в пользу государства.

"Примечательно, что Росгвардия является одним из крупнейших клиентов "АльфаСтрахования", заплатив фирме Фридмана около 280 млн рублей (130 млн гривен) за последние 5 лет. Сотрудничество продолжалось даже после полномасштабного вторжения России в Украину", — рассказали журналисты.

Так, "Схемы" привели справку за 2022 год об оказанных услугах по контракту с одним из центральных подразделений Росгвардии на общую сумму почти 40 миллионов рублей (18,3 миллиона гривен). Контракт распространялся на подразделения Росгвардии в Калужской и Воронежской областях, страхование автопарка которых обошлось почти в 2 миллиона рублей (600 000 гривен).

Аналогичные контракты также нашли с подразделениями Росгвардии в Воронежской, Тульской и Брянской области, а также в Приволжском федеральном округе. Общая сумма выплат Росгвардии "АльфаСтрахованию" составила более 65,6 миллионов рублей (18,9 миллионов гривен).

Во время полномасштабного вторжения в Россию "АльфаСтрахование" также застраховала автопарк 748-го отдельного батальона спецназа Дальневосточного центра материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Как сообщала украинская разведка, бойцы этого подразделения с арсеналом оружия находились в Киевской области весной прошлого года.

Как выяснили журналисты, среди российских силовых структур компания Фридмана сотрудничает не только с Росгвардией. "АльфаСтрахование" застраховала автомобили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В частности, журналисты заметили один из застрахованных автомобилей — УАЗ — на видео из Мариуполя, снятом в апреле этого года. Рядом с УАЗом находились люди в военной форме, которые проверяли документы у местных жителей.

Расследование "Схемы" также показало, что защита "АльфаСтрахование" распространяется и на служебные автомобили тех военных, которые отвечают, в частности, за личную безопасность президента России Владимира Путина. Журналисты обнаружили договор от 7 февраля 2023 года, заключенный с воинской частью № 26116. Срок действия контракта — до декабря этого года.

Эта воинская часть подчиняется Главному управлению специальных программ президента РФ, которое, в частности, обеспечивает функционирование секретных спецобъектов, называемых "бункерами Путина".

На горячей линии "АльфаСтрахование" журналистам сообщили, что компания не учитывает ДТП, произошедшие на оккупированных территориях Украины, и предположили, что ситуация может измениться после 1 января 2024 года.

Позиция Михаила Фридмана

В комментарии "Схемам" Михаил Фридман сообщил, что с февраля 2022 года он вышел из состава руководящих органов всех российских и зарубежных компаний, в которых он является акционером.

"На данный момент я не имею права каким-либо образом участвовать в работе этих компаний. Свои вопросы вы должны адресовать непосредственно руководству компаний", — сказал бизнесмен.

В Министерстве юстиции Украины отметили выводы журналистов и заявили, что они могут стать основанием для конфискации активов олигарха в Украине.

Михаил Фридман стал одним из первых российских олигархов, включенных в санкционный список ЕС в конце февраля 2022 года. Обоснованием санкций является то, что олигарх имеет тесные связи с администрацией Путина и построил свой бизнес благодаря близости к правительству. Фридман не согласен с этим и пытается всеми возможными способами опротестовать санкции. В Украине Фридману принадлежат "Киевстар", "Альфа-Банк" (ныне "Сенс Банк") и "Моршинская".

Напомним, 4 апреля сообщалось, что Великобритания прекратила расследование двух из трех первоначальных обвинений против российского банкира Михаила Фридмана, которого подозревают в отмывании денег.

Также напомним, что в конце декабря 2022 года Фокус в статье "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана" выяснил, что национализация – фактически единственный вариант для того, чтобы переименованный "Сенс Банк" продолжил работать в Украине.