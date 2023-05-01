"Вагнеровцы" могут закончиться, мы видим через квадрокоптер, – Фирсов

Наемники частной военной компании "Вагнер", по словам военного медика Егора Фирсова, воюют только на Бахмутском направлении, потому что "эти слои населения" не бесконечны.

"Вагнеровцы" могут закончиться – воины Сил обороны видят через квадрокоптер количество тел, лежащих на линии столкновения. Об этом в эфире "Громадське радіо" сообщил тактический медик, военнослужащий ВСУ Егор Фирсов.

"Мы как никто видим, что "вагнеровцы" могут закончиться, потому что мы видим это через квадрокоптер, сколько тел лежит на линии столкновения. Наши пулеметчики, артиллеристы видят непосредственно через квадрокоптер, сколько оккупантов они положили. Я знаю лично минометчиков, которые положили сотни "вагнеров", – сказал Фирсов.

Он отметил, что украинские защитники видят, что наемники ЧВК не бесконечны. По его словам, "Вагнер", который воюет только на Бахмутском направлении, именно там и закончится.

"Против нас "вагнера" не воюют, был у врага замысел масштабировать эти ЧВК, но они не масштабировались, потому что заканчивались. Эти всяческие слои населения, они не бесконечны. Большинство из них пало в украинских полях и лесах", – резюмировал Фирсов.

Напомним, 1 мая военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что ЧВК "Вагнер" сейчас имеет в распоряжении максимум 4 тысячи наемников в Украине, а основатель компании Евгений Пригожин в отчаянии, хотя еще несколько месяцев назад чуть ли не каждый день "брал Бахмут". Пригожин не может полноценно компенсировать огромные потери в рядах военизированной группировки.

29 апреля российское издание "Важные истории" сообщило, что глава ЧВК написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором заявил, что если компания не получит боеприпасов, то он даст распоряжение отступать. Срок ультиматума истек 28 апреля. Пригожин добавил, что наемники ЧВК "Вагнер" заканчиваются, и могут скоро исчезнуть.