Агенты ФСБ притворяются гражданскими для поиска партизан в оккупированных областях, — ЦНС
По данным Центра национального сопротивления, работники вражеской спецслужбы провоцируют разговоры о российских властях и заставляют разоблаченных членов подполья сотрудничать.
Агенты ФСБ на временно оккупированных территориях все чаще появляются в гражданской одежде для обнаружения членов украинского подполья. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления.
Россияне выдают из себя простых жителей и интересуются у местных, кто жалуется на власть РФ. В ЦНС рассказали, что нередко сотрудники ФСБ сами провоцируют разговоры с критикой Кремля.
"Так враг ищет нелояльное население", — говорится в сообщении.
По информации центра, разоблаченных с помощью провокаций украинцев ФСБ заставляет работать на себя.
"Центр национального сопротивления призывает быть осторожным и не рассказывать свое отношение к оккупационным властям малознакомым людям", — подчеркнула пресс-служба.
Напомним, недавно в Москве заметили фото руководителя ГУР Кирилла Буданова. В управлении уже прокомментировали "президентскую кампанию" в РФ своего главы.
1 мая в Белом доме озвучили потери российских захватчиков на бахмутском направлении. В США уверены, что наступление войск РФ на Бахмут провалилось.
Также 1 мая ВС РФ атаковали управляемыми авиабомбами Черниговскую область. В селе Лизуновка погиб ребенок, находившийся вблизи места попадания вражеского снаряда. Известно, что в результате обстрела получили ранения гражданские.