РФ обстреляла Черниговскую область: известно о гибели ребенка и двух пострадавших (фото)

Враг ударил по образовательному заведению, которое сейчас не работает. Недалеко находился ребенок 2009 года рождения, он погиб в результате атаки.

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Сегодня, 1 мая, ВС РФ обстреляли Черниговскую область. В результате авиаудара погиб ребенок. Об этом сообщил в соцсетях глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре. Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района", — написал Чаус.

Он рассказал, что ребенок находился недалеко от места попадания российского снаряда.

"Россия — террорист. Террористов нужно уничтожать", — заявил глава Черниговской ОВА.

В оперативном командовании "Север" добавили, что ВС РФ атаковали село Лизуновка в Черниговской области двумя управляемыми авиабомбами из самолетов Су-35.

Последствия авиаудара ВС РФ по селу Лизуновка в Черниговской области Фото: Facebook / ОК Північ Последствия авиаудара ВС РФ по селу Лизуновка в Черниговской области Фото: Facebook / ОК Північ

По данным ОК "Север", в результате авиаудара погиб ребенок 2009 года рождения и получили ранения двое гражданских лиц. Также военные сообщили о поврежденных в результате вражеской атаки частных домах.

"Информация о потерях и повреждениях уточняется", — подчеркнули в командовании.

Напомним, 29 апреля американский писатель Стивен Кинг отреагировал на удар ВС РФ по многоэтажке в Умани. Он заявил, что Россия "убивает все больше украинских гражданских, в том числе детей", и назвал действия страны-агрессоры терроризмом.

Сегодня, 1 мая, глава Минобороны Алексей Резников прокомментировал контрнаступление ВСУ. Он рассказал, что наступление защитников зависит от трех ключевых факторов.