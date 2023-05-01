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РФ обстріляла Чернігівщину: відомо про загибель дитини та двох постраждалих (фото)

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Фото: Facebook / ОК Північ | Російські загарбники завдали удару по селу Лизунівка в Чернігівській області

Ворог вдарив по освітньому закладу, що нині не працює. Неподалік перебувала дитина 2009 року народження, вона загинула внаслідок атаки.

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Сьогодні, 1 травня, ЗС РФ обстріляли Чернігівську область. Унаслідок авіаудару загинула дитина. Про це повідомив у соцмережах голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району", — написав Чаус.

Він розповів, що дитина перебувала неподалік від місця влучання російського снаряда.

"Росія — терорист. Терористів треба знищувати", — заявив очільник Чернігівської ОВА.

В оперативному командуванні "Північ" додали, що ЗС РФ атакували село Лизунівка на Чернігівщині двома керованими авіабомбами з літаків Су-35.

Наслідки, авіаудар, обстріл, ЗС РФ, Росія, РФ, пошкодження, руйнування, загиблі, поранені, російські окупанти Fullscreen
Наслідки авіаудару ЗС РФ по селу Лизунівка в Чернігівській області
Фото: Facebook / ОК Північ
Наслідки, авіаудар, обстріл, ЗС РФ, Росія, РФ, пошкодження, руйнування, загиблі, поранені, російські окупанти Fullscreen
Наслідки авіаудару ЗС РФ по селу Лизунівка в Чернігівській області
Фото: Facebook / ОК Північ
Наслідки, авіаудар, обстріл, ЗС РФ, Росія, РФ, пошкодження, руйнування, загиблі, поранені, російські окупанти
Наслідки, авіаудар, обстріл, ЗС РФ, Росія, РФ, пошкодження, руйнування, загиблі, поранені, російські окупанти

За даними ОК "Північ", унаслідок авіаудару загинула дитина 2009 року народження й отримали поранення двоє цивільних осіб. Також військові повідомили про пошкоджені внаслідок ворожої атаки приватні будинки.

"Інформація про втрати й пошкодження уточнюється", — підкреслили в командуванні.

Нагадаємо, 29 квітня американський письменник Стівен Кінг відреагував на удар ЗС РФ по багатоповерхівці в Умані. Він заявив, що Росія "вбиває все більше українських цивільних, зокрема дітей", і назвав дії країни-агресорки тероризмом.

Сьогодні, 1 травня, голова Міноборони Олексій Резніков прокоментував контрнаступ ЗСУ. Він розповів, що наступ захисників залежить від трьох ключових факторів.