"Ищет легкой смерти": Путин понимает, во что втянул РФ и готовится к войне за власть, — эксперт

По словам общественного деятеля из Казахстана Армана Шураева, в РФ сформировали 7-8 ЧВК. Элиты могут устроить войну за власть, устранив главу Кремля и его ближайших приближенных.

Президент РФ Владимир Путин понимает, во что втянул Россию. Он боится того, что с ним в будущем могут сделать его теперешние соратники, когда в стране начнется борьба за власть. Об этом заявил общественный деятель из Казахстана Арман Шураев в интервью "24 каналу".

По словам эксперта, сейчас в России уже сформировано 7-9 частных военных компаний, хотя это незаконно. С их помощью политические и экономические элиты в будущем будут бороться за власть.

"Законодательством там запрещены ЧВК. В то же время в стране-агрессоре можно увидеть плакаты с призывами идти в частные военные компании", — сказал Шураев.

Он отметил, что российские элиты прекрасно понимают, что кампания в Украине провалилась. Они создают собственные ЧВК для того, чтобы защитить себя и активы. Это похоже на выяснение отношений между кланами.

Более того, по словам Шураева, Путину приходится свыкаться с мыслью о том, что это последний год его жизни. Он боится, что его теперешние союзники могут его убить.

"Я не удивлюсь, если он в кармане держит ампулу с цианистым калием. И в первую очередь его волнует то, чтобы умереть без страданий, и чтобы его смерть была легкой и быстрой", — сказал эксперт.

Так, как отметил Шураев, конфронтация среди элит в России все больше накаляется. В скором времени может начаться война "всех против всех". Однако в самых лучших условиях находится блок силовиков. Кроме того, мощная сила есть и у российских олигархов.

"Сейчас они усиленно договариваются между собой. Возможно, даже организуют какой-то "общак", чтобы защитить свои ресурсы и активы", — сказал Шураев.

Шураев о конфронтации среди элит РФ (смотреть с 8 минуты)

Напомним, что 1 мая у Путина признали использование Twitter для распространения пропаганды. Бывший президент России Дмитрий Медведев утверждает, что перед Кремлем сейчас стоит другая важная задача — нанести поражение Украине, США и прочим "западным гн*дам".

Кроме того, аналитики ISW заявили, что вторжение задумывалось как личный успех Путина, но теперь он ищет крайних за провал. Быстрая победа над Украиной, как отмечалось в планах российских войск, должна была стать личным геополитическим успехом главы Кремля. Аналогично действовал и советский руководитель Иосиф Сталин, который завидовал славе маршала Георгия Жукова.