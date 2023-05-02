Конфликтов становится больше: командиры ВС РФ хотят "сместить" свое руководство, — ISW

По словам аналитиков, некоторые российские командиры хотят устранить группу военачальников, которые лояльны главнокомандующему Валерию Герасимову.

"Оппозиционное крыло" Министерства обороны РФ нещадно критикует свое командование, чтобы сместить его. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 1 мая говорится, что российские военные блогеры начали жаловаться, что что заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров несколько месяцев назад побывал на херсонском направлении и не выполнил своего обещания выделить российским силам от 140 до 150 катеров для защиты островов в дельте Днепра.

Такой просчет со стороны Евкурова, как сообщается, заставил главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в середине апреля приказать администрации начать реквизировать гражданские катера, чтобы ВС РФ могли их использовать для своих нужд.

Аналитики заявили, что критика Евкурова последовала за увольнением 27 апреля генерал-полковника Михаила Мизинцева. Он был уволен после того, как командующий Воздушно-десантными войсками России (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский проинспектировал войска Северного флота, выявив серьезные проблемы со снабжением.

"Теплинский принял на себя командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение для увольнения чиновников Минобороны России под тем предлогом, что они не могут должным образом снабжать войска", — говорится в отчете.

Аналитики предположили, что Теплинский, вероятно, заручился благосклонностью президента России Владимира Путина. Критика же со стороны российских военкоров в адрес Евкурова является попыткой ослабить или устранить группу российских военачальников, которые лояльны главнокомандующему Валерию Герасимову.

Напомним, что 29 апреля Пригожин выдвинул ультиматум Минобороны РФ. По словам главаря ЧВК "Вагнер", если его бойцы не получат боеприпасов, он отдаст приказ об отступлении. При этом срок ультиматума истек вчера, 28 апреля.

Еще сообщалось, что британская разведка выяснила, что за отказ воевать солдат ВС РФ сажают в подземные тюрьмы "зинданы". В первые месяцы полномасштабного вторжения российским солдатам, которые не хотели участвовать в войне, позволяли по-тихому вернуться домой, — командиры не столь пристально следили за дисциплиной. Сейчас же за попытку разорвать контракт с Минобороны РФ строго наказывают.