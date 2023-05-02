Потеряли 100 000: в Бахмут прибыли снайперы из контртеррористического подразделения РФ, — ISW

Военные аналитики отмечают, что Россия вынуждена перебрасывать на фронт нерегулярные силы на фоне колоссальных потерь. По оценкам США, за 4 месяца текущего года ВС РФ потеряли в Бахмуте 80 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

Российское военное командование может перебрасывать дополнительные нерегулярные подразделения на Бахмутский фронт из-за потерь "вагнеровцев" и общей неэффективности сил РФ в этом районе. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке за 1 мая.

По оценкам спикера Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, с января 2023 года по 1 мая россияне потеряли 100 тысяч человек под Бахмутом. Из них 80 тысяч — ранеными, 20 тысяч — убитыми. Кирби также оценил российское наступление в Бахмуте как провальное.

Аналитики ссылаются на заявление спикера представителя Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, по словам которого, россияне завезли в Бахмут снайперов из неустановленного контртеррористического подразделения.

Карта, показывающая, под чьим контролем Бахмут

Представители Украины отметили, что ЧВК "Вагнер" и другим российским группам войск не удается поддерживать наступательный темп операций в Бахмуте. Многочисленные попытки наступления ни к чему не ведут. В свою очередь, ВСУ смогли провести ряд контратак и вернуть некоторые позиции.

Российские силы не проводили какие-либо атаки в западной части Донецкой области, которые можно было бы подтвердить за период с 30 апреля по 1 мая. Геолоцированные записи показали, что ВС РФ добились незначительного продвижения на восточных окраинах Угледара 29 апреля.

Территории в районе Донецка

Левобережье Херсонской области

Российские источники продолжают утверждать, что силы Украины проводят рейды через реку Днепр, а россияне ведут эшелонированную оборону и отражают атаки украинских сил. На геолоцированных кадрах 126-я бригада береговой охраны 22 армейского корпуса ВС РФ провела обстрел Большого Потемкинского острова, где находились украинские войска.

Аналитики из ISW также разъяснили, почему Кремль пиарится на массированных обстрелах. Сообщения о попадании российских ракет по объектам инфраструктуры Украины призваны успокоить россиян перед анонсированным контрнаступлением ВСУ.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, 1 мая ВСУ обстреляли из HIMARS вечеринку ФСБ, МВД в Токмаке. Оккупационные власти, в свою очередь, сообщили о гибели гражданских лиц.