Аналитик из Британии рассказал, почему украинская ПВО "пропускает" российские ракеты (видео)

По словам профессора Майкла Кларка, ВСУ используют примерно две сотни ракет C-300 ежемесячно, и эти боеприпасы могут закончиться в обозримом будущем. В РФ, в свою очередь, считают, что уничтожают военные запасы того, что Украина может применять во время контрнаступления в ближайшие недели.

Британский военный аналитик профессор Майкл Кларк рассказал, почему некоторые российские ракеты долетают до "целей" в украинских городах. По его словам, россияне считают, что уничтожают военные запасы того, что Украина может использовать во время контрнаступления в ближайшие недели. Об этом сообщает Sky New.

Украина экономит ракеты перед контрнаступлением, считает эксперт.

Он отдает должное украинской системе ПВО, но отмечает, что, если не экономно расходовать снаряды, в скором времени ракеты для ЗРК С-300 могут закончиться.

"Они используют примерно две сотни ракет ежемесячно. И боеприпасы для них могут закончиться в обозримом будущем. На поставку ЗКР Patriot, которые сейчас находятся в Польше, уйдет время, поскольку нужна достаточная подготовка экипажей, и они очень дорогостоящие. Но они будут сбивать все, что угодно", — пояснил Кларк.

Вместе с тем, ВСУ не хотят применять дорогие Patriot против дешевых дронов-камикадзе и прочего.

"Я думаю, стратегия россиян в том, чтобы атаковать украинцев и заставить расходовать как можно больше боеприпасов, поскольку они знают, что запасы ВСУ еще более ограничены, нежели их собственные. Несмотря на санкции", — добавил аналитик.

Майкл Кларк — о взрыве в Павлограде, который мог затронуть склад ракетного топлива

Напомним, что взрыв в Павлограде мог затронуть склад ракетного топлива. OSINT-проект GeoConfirmed сообщил, что обстрел химического завода в Днепропетровской области может привести к экологической катастрофе в нескольких украинских областях.

В ОП заявили, что смена тактики ракетных обстрелов РФ призвана склонить Украину к переговорам и повлиять на страны Запада.