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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Плохие новости": взрыв в Павлограде мог затронуть склад ракетного топлива, – аналитики (карта)

Обстрел, Павлоград, Днепропетровская область, склад топлива, химзавод, экологическая катастрофа
Фото: Соцсети | ВС РФ обстреляли Павлоград

По данным OSINT-проекта GeoConfirmed, обстрел химического завода в Днепропетровской области может привести к экологической катастрофе сразу в пяти украинских областях.

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Ракетная атака Вооруженных сил Российской Федерации 30 апреля привела к мощному взрыву на химическом заводе в городе Павлоград Днепропетровской области, что может спровоцировать экологическую катастрофу. К такому выводу пришли аналитики OSINT-проекта GeoConfirmed.

Как отмечают эксперты, предполагаемый взрыв на предприятии это "очень плохие новости".

"На сегодняшний день на полигоне хранится более 1,8 тыс. тонн просроченного твердого ракетного топлива. Прошло 20 лет со дня истечения срока", — отмечают в источнике.

Аналитики указали на то, что в 2020 году украинская служба BBC предупреждала, что от взрыва на Павлоградском химзаводе может пострадать не только Днепропетровская область, но и четыре соседних региона.

Павлоград, взрыв, химзавод Fullscreen
Остатки баллистических ракет могут стать причиной техногенно-экологической катастрофы
ВС РФ обстреляли промышленный объект в Павлограде

Эксперты также заявили о необходимости провести расследование этого инцидента, отметив, что в РФ, вероятно, знали о возможных рисках.

"Россия намеренно нацелилась на это место, зная, что это может привести к экологической катастрофе? Это еще одно военное преступление?", — говорится в публикации.

Отметим, что на момент написания этой новости официального подтверждения или опровержения информации о взрыве на химзаводе не поступало.

Обстрел Павлограда: что известно

Вечером 30 апреля в Павлограде прогремели несколько мощных взрывов. Местные власти призвали жителей города не выходить из дома. По словам людей, взрыв был настолько сильным, что в районе места "прилета" в домах вылетели окна.

Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия, однако не уточнял, о каком объекте идет речь. После взрывов там произошел пожар, который спасатели ликвидировали. В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учебных заведений и 5 магазинов.

Чиновник также опубликовал фото последствий российского обстрела, который затронул частный сектор города.

"Так местные встречали сегодняшнее утро. Они укрывались от вражеских железяк. В этот момент вокруг сыпались их дома", — написал Лысак.

Павлоград, обстрел, разрушения, дом, атака Fullscreen
Павлоград после обстрела ВС РФ
Павлоград, обстрел, разрушения, дом, атака Fullscreen
Разрушеный дом в Павлограде
Павлоград, обстрел, разрушения, дом, атака Fullscreen
Последствия обстрела Павлограда

По данным Сергея Лысака от 1 мая, в результате ракетных обстрелов российских оккупантов в Павлоградском районе Днепропетровской области пострадали 34 человека, среди них пятеро детей. В реанимации находятся две женщины 45 и 55 лет.