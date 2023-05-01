Обстрел Павлограда: число пострадавших увеличилось до 34, ранены дети (фото)

В результате массированного ракетного удара войск РФ некоторые получили переломы, рваные раны и контузии. Самой младшей потерпевшей всего 8 лет, рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Количество пострадавших в результате ракетных обстрелов армии РФ в Павлоградском районе Днепропетровской области возросло до 34. Об этом сообщил в Telegram 1 мая глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

В числе раненых — пятеро детей, самой младшей потерпевшей всего 8 лет, уточнил чиновник.

"У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, а также отравление продуктами горения. В реанимации находятся две женщины 45 и 55 лет. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно", — проинформировал Лысак.

Ракетный удар ВС РФ по Днепропетровской области

Ночью 1 мая российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. Военные воздушного командования "Восток" сбили семь ракет, но были и попадания в Павлоградский район.

В Павлограде от взрыва получило повреждение промышленное предприятие, в жилом районе города было повреждено 19 многоэтажных, 25 частных домов, 6 учебных заведений и 5 магазинов.

Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что ВС РФ выпускали ракеты из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из Оленегорска Мурманской области и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

По данным главы Генштаба, всего было выпущено 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555, украинские силы ПВО уничтожили 15.

В Киевской области во время ракетного удара объявляли воздушную тревогу в 3:41, власти рассказывали о работе ПВО. Некоторые киевляне из-за угрозы ракетного удара ночью спускались на станции метро.

Напомним, что россияне ночью 28 апреля ударили ракетой по многоэтажке в Умани, от взрыва обвалился целый подъезд жилого дома. Обстрел унес жизни минимум 23 человек, среди них пятеро детей.

Самой младшей из умерших от ракетного обстрела войск РФ Софии Шульге было всего девять лет.