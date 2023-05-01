Обстріл Павлограда: кількість постраждалих збільшилась до 34, є поранені діти (фото)

Внаслідок масованого ракетного удару військ РФ деякі отримали переломи, рвані рани та контузії. Наймолодшій потерпілій лише 8 років, розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу армії РФ у Павлоградському районі Дніпропетровської області зросла до 34. Про це повідомив у Telegram 1 травня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Серед поранених — п'ятеро дітей, наймолодшій потерпілій лише 8 років, уточнив чиновник.

"У людей забиті місця, переломи, різані та рвані рани, контузії, а також отруєння продуктами горіння. У реанімації перебувають дві жінки 45 і 55 років. Інші постраждалі лікуються амбулаторно", — поінформував Лисак.

Ракетний удар ЗС РФ по Дніпропетровській області

Вночі 1 травня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області. Військові повітряного командування "Схід" збили сім ракет, але були й влучання в Павлоградському районі.

У Павлограді від вибуху зазнало пошкодження промислове підприємство, у житловому районі міста було пошкоджено 19 багатоповерхових, 25 приватних будинків, 6 навчальних закладів та 5 магазинів.

Головком ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що ЗС РФ випускали ракети з літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 з Оленєгорська Мурманської області та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

За даними голови Генштабу, загалом було випущено 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, українські сили ППО знищили 15.

У Київській області під час ракетного удару оголошували повітряну тривогу о 03:41, влада розповідала про роботу ППО. Деякі кияни через загрозу ракетного удару вночі спускалися в метро.

Нагадаємо, що росіяни вночі 28 квітня вдарили ракетою по багатоповерхівці в Умані, від вибуху обвалився цілий під'їзд житлового будинку. Обстріл забрав життя щонайменше 23 людей, серед них п'ятеро дітей.

Наймолодшій із померлих від ракетного обстрілу військ РФ Софії Шульзі було лише дев'ять років.