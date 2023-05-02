Уничтожают ВС РФ и технику: артиллеристы Д-30 в районе Кременной показали свою работу (видео)

Украинские военные говорят, что наблюдают истощение вражеской артиллерии. Если раньше на контрбатарейную борьбу ВС РФ могли выделить сразу до 10 гаубиц, то сейчас Д-30 ВСУ может работать целый день без ответа врага.

Одна из артиллерийских бригад ВСУ ведет бои в Кременной районе против российских войск. Командир расчета Д-30 Андрей рассказал журналистам АрмияInform о своей работе.

Младший сержант Андрей на войне уже четыре года с восемнадцатилетия. За это время он уничтожил множество вражеских сил и техники. В настоящее время его расчет выполняет задачи в районе Кременной в составе десантно-штурмовой бригады ВСУ. По словам бойца, они находятся в круглосуточной готовности открыть огонь. С момента получения информации о цели до первого выстрела проходит около минуты.

"Выполняем различные задачи, уничтожаем технику россиян, живую силу, боремся с их артиллерией. Дроны летают над передним краем. Как только обнаруживают цели — мы беремся за работу. Ведем огонь прицельно. Каждый выстрел производим по координации аэроразведки", — говорит офицер Максим.

Позиции Д-30 защищены от вражеских ударов

Он добавляет, что аэроразведка передает информацию о попадании по цели, а также корректирует огонь после каждого выстрела. Как говорят военные, как правило, второй снаряд ложится точно в цель. Военные тщательно замаскировали свою позицию, потому что не только они наносят удары, но и по ним в ответ тоже пытаются бить. Поэтому у артиллеристов есть система окопов, блиндажи и укрытия для боеприпасов.

Офицер Максим утверждает, что наблюдается истощение ВС РФ. В прошлом году весной, когда военные открывали огонь, оккупанты сразу же начинали вести контрбатарейную борьбу с десяти гаубиц. Потому бойцы постоянно меняли позиции, чтобы выжить и сохранить гаубицы.

"Оккупанты не экономили снарядов. Это был самый тяжелый период войны для нашей батареи. Теперь ситуация меняется. Сейчас бывает так, что мы можем целый день работать, а россияне ничего не противопоставляют этому", — говорит Максим.

Также бойцы говорят, что они смогли поразить российскую САУ на максимальном расстоянии стрельбы 15 000 метров. Оккупанты обстреляли их, но не поменяли позиций, поэтому Д-30 разбила врага после обстрела.

Напомним, 29 апреля СМИ обратили внимание, что Великобритания планирует закупить для Украины дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км.

21 апреля артиллеристы ВСУ рассказали, как бьют по кафирам из американской гаубицы М101.