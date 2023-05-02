США возобновили поставки вооружения Украине со складов в Израиле, – СМИ

На израильской территории есть американские склады с вооружением для контингента армии США на Ближнем Востоке. Именно из этих запасов и планируется передать снаряды.

С израильских складов возобновили переброску боеприпасов для украинских нужд. Об этом сообщает израильское русскоязычное издание "Детали".

На территории Израиля находятся военные составы США, которые должны вооружать американский контингент на Ближнем Востоке. Также в случае чрезвычайных ситуаций Армия обороны Израиля может брать вооружение со складов для собственных нужд.

Иностранные источники утверждают, что украинской армии отправят 300 тысяч артиллерийских 155-мм боеприпасов. Поэтому в Израиле планируют нарастить собственное производство снарядов. В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что американское вооружение на израильской территории передано армии США по просьбе официальных лиц.

Украинская армия ежемесячно использует около 90 тысяч снарядов в месяц, поэтому Штаты ищут боеприпасы в разных странах мира. В Израиле есть опасения, что поставки артиллерийских боеприпасов с их территории могут ухудшить отношения РФ и Израиля.

Напомним, 12 апреля СМИ писали, что Южная Корея передаст в аренду Штатам 500 000 боеприпасов, вероятно, для собственных нужд. Южная Корея остается окончательным владельцем, поэтому их вряд ли передадут Украине.

20 апреля СМИ сообщали, что в мае планируется испытание израильской системы ракетного оповещения "Цева адом" в Киеве.