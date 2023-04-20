Военные Израиля в мае хотят испытать в Киеве системы оповещения о ракетных атаках, – СМИ

Если проверка гражданской системы "Цева адом" будет успешной, ее начнут использовать летом в городах с населением более миллиона человек. Технология радаров и оптических датчиков фиксирует приближение воздушных угроз, определяет их размеры и степень опасности.

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Армия обороны Израиля в мае планирует испытать в Киеве системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах. Об этом сообщило 20 апреля агентство Walla со ссылкой на высокопоставленных израильских и украинских чиновников.

Тель-Авив обещал передать Киеву гражданскую систему предупреждения о ракетном обстреле под названием "Цева адом" еще в октябре прошлого года.

"Представители тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить корректировки системы. Через несколько недель в столице Украины ожидается первое испытание", — рассказали собеседники издания.

Система "Цева адом" будет отправлять сообщения на мобильные телефоны с целью предупреждения о ракетной угрозе Фото: ГСЧС

При условии успешных испытании, систему можно будет использовать уже летом этого года в нескольких городах Украины с населением более миллиона человек.

В последние месяцы офицеры командования тыла Израиля несколько раз встречались в Польше с представителями ВСУ и МВД Украины. Они обсуждали изменения, которые необходимо внести в программное обеспечение, чтобы адаптировать его к войне в Украине, указали источники.

"Главный вывод этих встреч заключался в том, что есть разница в территориальных размерах Украины и Израиля и ракетах, которые Россия запускает по городам Украины. Все это требует внесения корректировок в систему предупреждения", — объяснили чиновники.

Система "Цева адом": как она работает?

Система "Цева адом" интегрируется в радиолокационную сеть противовоздушной обороны. Израильские специалисты целенаправленно разработали ее для Украины.

"Она способна быстро и точно отправлять сообщения на мобильные телефоны граждан и активировать сирены в тех местах, куда могут попасть ракеты. Таким образом, у украинцев будет больше времени, чтобы добраться до убежища", — рассказали изданию Walla авторы идеи.

"Цева адом" использует радары и оптические датчики, фиксирующие приближение воздушных угроз, и сама определяет их размеры и степень опасности. Все эти данные выводятся на электронную карту и в городах, которые оказываются в зоне поражения, включаются сигналы воздушной тревоги.

Специальное приложение отправляет уведомление об угрозе. О разработке и поставке комплекса "Цева адом" 16 февраля этого года объявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэна во время визита в Киев.

Напомним, что израильская компания Regulus Cyber разработала систему Ring, которая обеспечивает более "мягкую" и надежную борьбу с дронами. Система позволяет перехватить контроль над БПЛА, заставив его приземлиться или изменить курс.

Фокус ранее писал, что израильская оборонная компания Elbit Systems продаст неназванной стране самоходные артиллерийские системы ATMOS. Установки создали на базе колесного чешского шасси Tatra T815 VVN 6x6. Машина использует гаубицу Soltam ATHOS 2052.