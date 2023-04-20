Військові Ізраїлю у травні хочуть випробувати у Києві протиракетні системи оповіщення, – ЗМІ

Якщо перевірка громадянської системи "Цева адом" буде успішною, її почнуть використовувати влітку у містах із населенням понад мільйон людей. Технологія радарів та оптичних датчиків фіксує наближення повітряних загроз, визначає їх розміри та ступінь небезпеки.

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Армія оборони Ізраїлю в травні планує випробувати в Києві системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли. Про це повідомило 20 квітня агентство Walla з посиланням на високопосадовців ізраїльських та українських чиновників.

Тель-Авів обіцяв передати Києву цивільну систему попередження про ракетний обстріл під назвою "Цева адом" ще у жовтні минулого року.

"Представники тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити коригування системи. За кілька тижнів у столиці України очікується перше випробування", — розповіли співрозмовники видання.

Система "Цева адом" надсилатиме повідомлення на мобільні телефони з метою попередження про ракетну загрозу Фото: ДСНС

За умови успішного випробування, систему можна буде використовувати вже влітку цього року в кількох містах України з населенням понад мільйон людей.

В останні місяці офіцери командування тилу Ізраїлю кілька разів зустрічалися у Польщі з представниками ЗСУ та МВС України. Вони обговорювали зміни, які необхідно внести до програмного забезпечення, щоб адаптувати його до війни в Україні, зазначили джерела.

"Головний висновок цих зустрічей полягав у тому, що є різниця в територіальних розмірах України та Ізраїлю та ракетах, які Росія запускає містами України. Все це вимагає внесення коригувань у систему попередження", — пояснили чиновники.

Система "Цева адом": як вона працює?

Система "Цева адом" інтегрується в радіолокаційну мережу протиповітряної оборони. Ізраїльські спеціалісти цілеспрямовано розробили її для України.

"Вона здатна швидко та точно відправляти повідомлення на мобільні телефони громадян та активувати сирени в тих місцях, куди можуть потрапити ракети. Таким чином, українці матимуть більше часу, щоб дістатися до притулку", — розповіли виданню Walla автори ідеї.

"Цева адом" використовує радари та оптичні датчики, що фіксують наближення повітряних загроз, і сама визначає їх розміри та ступінь небезпеки. Всі ці дані виводяться на електронну карту й у містах, які опиняються у зоні поразки, включаються сигнали повітряної тривоги.

Спеціальний додаток надсилає повідомлення про загрозу. Про розробку та постачання комплексу "Цева адом" 16 лютого цього року оголосив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коена під час візиту до Києва.

Нагадаємо, що ізраїльська компанія Regulus Cyber розробила систему Ring, яка забезпечує більш "м'яку" та надійну боротьбу з дронами. Система дозволяє перехопити контроль над БПЛА, змусивши його приземлитися чи змінити курс.

Фокус раніше писав, що ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems продасть неназваній країні самохідні артилерійські системи ATMOS. Установки створили на базі колісного чеського шасі Tatra T815 VVN 6x6. Машина використовує гаубицю Soltam ATHOS 2052.