Доплаты 30 тысяч военным: Залужный и силовики просят Раду отложить инициативу (документ)

Законопроект о возврате выплат не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и сложности боевых задач. Военных нельзя разочаровывать очередным актом популизма, уверено командование.

Высшее военное командование Украины просит Верховную Раду отложить рассмотрение законопроекта № 8312 о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Письмо с требованием опубликовал в Telegram 2 мая глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Авторы инициативы утверждают, что предложение не решает большое число проблем, связанных с денежным обеспечением защитников страны, в частности, срочников, курсантов и других силовых подразделений.

Обращение подписали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, главы МВД, Госпогранслужбы, Генштата, СБУ и командующий Нацгвардией.

"Текст нормы не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности. Подход к оплате труда должен быть более дифференцирован и разработан с представителями военнослужащих и командования", — указали силовики.

Самое важное, чтобы справедливая система оплаты существовала не на бумаге, а была обеспечена бюджетным финансированием, подчеркнули авторы.

"Разочарование военными очередным актом популизма может иметь негативные, фатальные для страны последствия", — предупредили представители.

Командование считает нужным собрать рабочую группу с представителями Верховной Рады, Кабмина, Генерального штаба ВСУ и до конца мая вместе разработать законопроект, который урегулирует вопросы оплаты труда.

"Разделяем такой подход и считаем, что вопросы военных нельзя решать без участия самих военных. Будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312 и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение по чувствительному для общества вопросу", — отметил Арахамия.

Обращение подписали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, главы МВД, Госпогранслужбы, Генштата, СБУ и командующий Нацгвардией.

Напомним, что генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский критиковал законопроект о возврате доплат 30 тысяч гривен военным. Политики не учитывают разницы в условиях службы бойцов в самых горячих точках и тех, кто служит на складе в далеких от боевых действий регионах.

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский 14 апреля отмечал, что власти ищут источники финансирования, чтобы вернуть выплаты в 30 тысяч гривен.

Народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что в украинском бюджете нет 98% суммы, которая нужна для того, чтобы в течение года выплачивать военным надбавки.