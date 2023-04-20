"Чистый популизм": Забродский раскритиковал законопроект о возврате надбавок военным

По мнению генерал-лейтенанта, дополнительные выплаты должны зависеть от задач и места пребывания бойцов. Система с надбавками по 30 тысяч гривен, по словам Михаила Забродского, не заботится о мотивации защитников.

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Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский прокомментировал законопроект о возврате дополнительных выплат в размере 30 тысяч гривен военным. Он считает, что в старой системе не учитывается справедливость. Об этом известно из интервью, опубликованного сегодня, 20 апреля, медиа LB.

"Важной составляющей мотивации воинов является ощущение справедливости. Этот принцип как раз и закладывался во время последних изменений в денежном обеспечении. Как можно сравнивать условия службы бойца, более года держащего фронт на самых горячих направлениях, с тем, кто служит на складе в далеких от боевых действий регионах?", — сказал журналистам военный.

Забродский уверен, что боевые деньги должны доплачивать за участие в боевых действиях, а не работу в тылу.

"Размеры выплат должны зависеть от степени опасности, удаленности от линии боевого столкновения, условий службы и сложности выполняемых задач", — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант считает нормальным, что уровень денежной компенсации зависит от места нахождения и задач бойца.

"Хотя, как и в любой системе, есть исключения. Например, это касается военнослужащих, которые вовлечены в отражение нападения воздушного противника, а угроза такая существует практически по всей территории государства", — добавил Забродский.

Законопроект о возврате доплаты 30 тысяч гривен всем военным он считает спекулятивным. По его мнению, старая система несовершенна, ведь не основывается на справедливости и не заботится о мотивации бойцов.

Утечка документов Минобороны США: позиция Забродского

Также генерал-лейтенант прокомментировал "слив" данных Пентагона о контрнаступлении ВСУ. По его словам, важно выяснить, зачем секретные документы были опубликованы в сети.

"Любая информация о возможных действиях ВСУ, конкретного военного формирования, группировки войск, как правило, всегда вредит. Но ГУР МОУ заявило, что часть данных не соответствует действительности, поэтому нужно разобраться сначала, кто и зачем это сделал", — заявил Забродский.

Однако он заверил, что планам ВСУ "слив" помешать не мог. Кроме того, военный убежден, что обнародование данных Минобороны США и обсуждение этого экспертами создают "информационный шум", дезориентирующий врага.

Напомним, 17 апреля глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что "слив" данных Пентагона должен был посеять рознь между Украиной и США.

Также 17 апреля в опознавательной зоне ПВО Аляски американцы перехватили два российских бомбардировочных Ту-95. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки отметили, что подобные инциденты считаются провокациями.