"Чистий популізм": Забродський розкритикував законопроєкт про повернення надбавок військовим

На думку генерал-лейтенанта, додаткові виплати мають залежати від завдань та місця перебування бійців. Система з надбавками по 30 тисяч гривень, за словами Михайла Забродського, не дбає про мотивацію захисників.

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Генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський прокоментував законопроєкт про повернення додаткових виплат у розмірі 30 тисяч гривень військовим. Він вважає, що у старій системі не враховується справедливість. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого сьогодні, 20 квітня, медіа LB.

"Важливою складовою мотивації воїнів є відчуття справедливості. Цей принцип якраз і закладався під час останніх змін у грошовому забезпеченні. Як можна порівнювати умови служби бійця, який понад рік тримає фронт на найгарячіших напрямках, з тим, хто служить на складі у далеких від бойових дій регіонах?", — сказав журналістам військовий.

Забродський переконаний, що бойові гроші мають доплачувати за участь у бойових діях, а не роботу в тилу.

"Розміри виплат мають залежати від ступеня небезпеки, віддаленості від лінії бойового зіткнення, умов служби та складності виконуваних завдань", — підкреслив він.

Генерал-лейтенант вважає нормальним, що рівень грошової компенсації залежить від місця перебування та завдань бійця.

"Хоча як і в будь-якій системі, є винятки. Наприклад, це стосується військовослужбовців, які залучені до відбиття нападу повітряного противника, а загроза така існує практично по всій території держави", — додав Забродський.

Законопроєкт про повернення доплати 30 тисяч гривень усім військовим він вважає спекулятивним. На його думку, стара система — недосконала, адже не ґрунтується на справедливості та не дбає про мотивацію бійців.

Витік документів Міноборони США: позиція Забродського

Також генерал-лейтенант прокоментував "злив" даних Пентагону про контрнаступ ЗСУ. За його словами, важливо з’ясувати, навіщо секретні документи були оприлюднені в мережі.

"Будь-яка інформація про можливі дії ЗСУ, конкретного військового формування, угруповання військ, як правило, завжди шкодить. Але ГУР МОУ заявило, що частина даних не відповідає дійсності, тож треба розібратися спочатку, хто і навіщо це зробив", — заявив Забродський.

Однак він завірив, що планам ЗСУ "злив" завадити не міг. Окрім того, військовий переконаний, що оприлюднення даних Міноборони США та обговорення цього експертами створюють "інформаційний шум", який дезорієнтує ворога.

Нагадаємо, 17 квітня голова ГУР Кирило Буданов заявив, що "злив" даних Пентагону мав посіяти ворожнечу між Україною та США.

Також 17 квітня в розпізнавальній зоні ППО Аляски американці перехопили два російські бомбардувальними Ту-95. У Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки зазначили, що такі інциденти вважаються провокаціями.