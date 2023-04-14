Витік документів Пентагону: у США офіційно висунули звинувачення Джеку Тейшейрі

Найближчим часом над підозрюваним має відбутися суд, а перед тим, як вимагає прокуратура, він перебуватиме під вартою. Військовому також надали державного адвоката.

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Підозрюваному у публікації секретних документів США військовому Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Про це повідомляє видання BBC у п'ятницю, 14 квітня.

За інформацією, що є в мережі, дуже скоро почнеться суд над справою. Після дій молодого хлопця на одному із серверів Discord з'явилися сотні даних Пентагону, які були під грифом "Секретно" та "Цілком таємно".

Офіційні звинувачення виглядають так:

несанкціоноване затримання та передача інформації про національну оборону;

несанкціоноване вилучення секретної інформації та оборонних матеріалів.

Суддя ухвалив, що підозрюваний має право на державного захисника — адвоката, а місцеві прокурори закликали тримати Джека Тейшеру під вартою до засідання суду.

Злив секретних документів Пентагону: що відомо про підозрюваного

У четвер, 13 квітня, з'явилася інформація, що за зливом даних стоїть 21-річний нацгвардієць ВПС США Джек Тейшейра. Він був адміністратором у невеликому ігровому онлайн-чаті Thug Shaker Central, де були опубліковані документи Пентагону.

У той же день співробітники ФБР заарештували хлопця в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Вони змогли вийти на його слід за допомогою інтер'єру кухні, які потрапили на фото документів.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що секретні документи США у січні потрапили на Discord-сервери геймерів. Канали з секретними даними НАТО були створені для комп'ютерної гри Minecraft.

14 квітня повідомлялося, як 21-річний хлопець отримав доступ до секретних документів Пентагону, які розбурхали весь світ протягом останніх тижнів.