Утечка документов Пентагона: в США официально выдвинули обвинения Джеку Тейшейре
В ближайшее время над подозреваемым должен состояться суд, а до этого, как требует прокуратура, он будет находиться под стражей. Военному также предоставили государственного адвоката.
Подозреваемому в публикации секретных документов США военному Джеку Тейшейре официально выдвинули обвинения. Об этом сообщает издание BBC в пятницу, 14 апреля.
По имеющейся в сети информации, совсем скоро начнется суд над делом. После действий молодого парня на одном из серверов Discord появились сотни данных Пентагона, которые были под грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".
Официальные обвинения выглядят следующим образом:
- несанкционированное задержание и передача информации о национальной обороне;
- несанкционированное изъятие секретной информации и оборонных материалов.
Судья постановил, что подозреваемый имеет право на государственного защитника — адвоката, а местные прокуроры призвали держать Джека Тейшейру под стражей до заседания суда.
Слив секретных документов Пентагона: что известно о подозреваемом
В четверг, 13 апреля появилась информация, что за сливом данных стоит 21-летний нацгвардеец ВВС США Джек Тейшейра. Он был администратором в небольшом игровом онлайн-чате Thug Shaker Central, где и были опубликованы документы Пентагона.
В тот же день сотрудники ФБР арестовали парня в в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Они смогли выйти на его след при помощи интерьера кухни, которые и попали на фото документов.
Напомним, 9 апреля сообщалось, что секретные документы США в январе попали на Discord-серверы геймеров. Каналы с "секретными данными НАТО" были созданы для компьютерной игры Minecraft.
14 апреля сообщалось, как 21-летний парень получил доступ к секретным документам Пентагона, которые взбудоражили весь мир в течении последних недель.