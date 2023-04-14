Утечка документов Пентагона: в США официально выдвинули обвинения Джеку Тейшейре

В ближайшее время над подозреваемым должен состояться суд, а до этого, как требует прокуратура, он будет находиться под стражей. Военному также предоставили государственного адвоката.

Related video

Подозреваемому в публикации секретных документов США военному Джеку Тейшейре официально выдвинули обвинения. Об этом сообщает издание BBC в пятницу, 14 апреля.

По имеющейся в сети информации, совсем скоро начнется суд над делом. После действий молодого парня на одном из серверов Discord появились сотни данных Пентагона, которые были под грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".

Официальные обвинения выглядят следующим образом:

несанкционированное задержание и передача информации о национальной обороне;

несанкционированное изъятие секретной информации и оборонных материалов.

Судья постановил, что подозреваемый имеет право на государственного защитника — адвоката, а местные прокуроры призвали держать Джека Тейшейру под стражей до заседания суда.

Слив секретных документов Пентагона: что известно о подозреваемом

В четверг, 13 апреля появилась информация, что за сливом данных стоит 21-летний нацгвардеец ВВС США Джек Тейшейра. Он был администратором в небольшом игровом онлайн-чате Thug Shaker Central, где и были опубликованы документы Пентагона.

В тот же день сотрудники ФБР арестовали парня в в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Они смогли выйти на его след при помощи интерьера кухни, которые и попали на фото документов.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что секретные документы США в январе попали на Discord-серверы геймеров. Каналы с "секретными данными НАТО" были созданы для компьютерной игры Minecraft.

14 апреля сообщалось, как 21-летний парень получил доступ к секретным документам Пентагона, которые взбудоражили весь мир в течении последних недель.