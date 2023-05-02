Турецкий истребитель 5-го поколения получил официальное название Kaan (фото)

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявляет, что в ближайшие годы завершатся испытания боевого самолета. После этого Турция получит истребитель пятого поколения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил официальное название для истребителя 5-го поколения под кодовым названием TF-X. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

В понедельник, 1 мая, турецкий президент выступал на территории центра аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. В ходе мероприятия были представлены новейшие разработки турецкой оборонки:

ударный вертолет ATAK-2;

прототип ударного БПЛА ANKA-3;

учебно-тренировочный самолет Hürjet;

и истребитель 5-го поколения TF-X.

Новейший истребитель получил официальное название KAAN. Помимо названия президент Эрдоган заявил, что в ближайшие годы планируется завершить испытание боевого самолета. После этого истребитель будут передавать вооруженным силам Турции. Как утверждает Эрдоган, страна будет одним из 5 государств, производящих самолеты 5 поколения.

KAAN на заходы с участием Ердогана

Первые испытания KAAN начались 16 марта 2023 года. Самолет успешно запустил двигатели и двигался по взлетной полосе. Сейчас дата первого полноценного полета неизвестна, но ожидается, что это должно произойти в нынешнем году. При этом истребители сначала будут поколения 4,5, однако в дальнейшем их оборудуют средствами, которые сделают самолет KAAN 5 поколения.

Производить истребитель начали из-за того, что США исключили Анкару из программы F-35. Причиной явилось приобретение российских средств ПВО.

Напомним, 16 декабря СМИ писали, что Турция планирует производить по 2 истребителя 5 поколения в месяц. В 2030-х годах самолет должен быть принят на вооружение.