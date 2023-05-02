В ВС ВСУ считают, что РФ изменила не только тактику обстрелов, но и приоритеты (видео)

Предыдущий план оккупантов по "блэкауту" в Украине провалился, однако они продолжат террор при помощи оружия, которое у них осталось.

Российские оккупанты на протяжении осени и зимы регулярно обстреливали территорию Украины огромным количеством ракет. Сейчас же, по всей видимости, они решили поменять тактику и приоритетные цели для поражения. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 2 мая.

По словам Игната, противник постоянно пытается изменить тактику обстрелов. Связано это с задачами, которые он ставит перед собой.

К примеру, осенью и зимой россияне использовали массированные ракетные обстрелы для того, чтобы повредить объекты топливно-энергетического сектора. Осенью это происходило еженедельно, а зимой еще и увеличивали их количество.

Весной можно уже сделать выводы о том, что план провалился — российские оккупанты не смогли достичь желаемого результата и Украина не была полноценно в "блэкауте".

Юрий Игнат при этом отметил, что теперь у Российской Федерации нет средств для того, чтобы продолжать обстреливать мирные города огромным количеством крылатых управляемых дальнобойных ракет. Но опасность от этого не исчезла — они будут применять имеющееся оружие по наиболее приоритетным целям.

"Такими приоритетами понятно, что остается и западное вооружение, которое нам предоставляют партнеры. И не надо списывать со счетов объекты нашего топливно-энергетического сектора, от этого зависит вся жизнь в государстве, обеспечение Вооруженных сил. Враг будет это делать", — сказал спикер Воздушных сил.

Напомним, 29 апреля Юрий Игнат сообщал, что Украина нуждается для защиты неба в истребителях F-16 и систем ПВО Patriot для этого недостаточно. Авиация поможет значительно расширить радиус работы в воздушном пространстве и тем самым сбивать больше вражеских ракет.